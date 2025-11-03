Найдено 3 экскурсии в категории « Сад камней Хон Чонг » в Нячанге на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 59 отзывов Индивидуальная Нячанг: самое красивое и интересное Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности $50 за человека На машине 5.5 часов 10 отзывов Индивидуальная Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов» Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни Начало: У вашего отеля в Нячанге от $240 за человека На машине 4 часа 31 отзыв Групповая до 14 чел. Нячанг - жемчужина Вьетнама Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны Начало: У вашего отеля Расписание: в среду в 08:00 $60 за человека Другие экскурсии Нячанга

