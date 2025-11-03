Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
$50 за человека
Индивидуальная
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Завтра в 09:00
4 ноя в 09:00
от $240 за человека
Групповая
до 14 чел.
Нячанг - жемчужина Вьетнама
Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
5 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Сад камней Хон Чонг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Сад камней Хон Чонг" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 240. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сад камней Хон Чонг», 100 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь