Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

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Асакуса и парк Уэно

Елена И.
Елена И. – Гид из Токио
Асакуса и парк Уэно
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $462 за экскурсию

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Асакуса и парк Уэно
Наша экскурсия ⛳ начнется с района Асакуса – именно здесь вы сможете прочувствовать всю атмосферу древней Японии. Мы прогуляемся к храму Сэнсодзи, купим сувениры 🎁 на торговой улице Накамисэ.
Переезд на станцию Уэно. Экскурсию продолжим в городском парке 🌳 Уэно, являющемся излюбленным местом отдыха, как взрослых, так и маленьких токийцев. Парк имеет богатую и драматическую историю 📖. Мы заглянем во все уголки, бережно хранящие следы прошлого. Заглянем на шумную и многолюдную улица Амейоко и прогуляемся вдоль бесчисленных лавочек и магазинчиков. Здесь можно найти различные товары на любой вкус. Ещё в период Эдо сюда приезжали, чтобы купить японские сладости - амэ. После Второй мировой войны здесь образовался "чёрный" рынок, где продавались сигареты, алкоголь, шоколад, колготки и прочее. Гид расскажет об истории возникновения рынка и его названия.
Пообедав в ресторане японской кухни 🥧 мы отправимся в интереснейший Национальный музей 🖼 природы и науки*. Гид проведет вас по многочисленным залам музея, экспозиция которого насчитывает более 14 000 экспонатов. Вы узнаете о происхождении мира и Японского архипелага, а также о тех изменениях, которые произошли в их истории с момента возникновения и до наших дней. Обязательно зайдете в 3D-кинотеатр «Театр 360» - сферический бесшовный экран с диаметром 12, 8 метра, где 360 - это угол обзора. Зрители в этом кинотеатре находятся в центре сферы, а на ее купол проецируются фильмы 🎥 о происхождении Вселенной, динозаврах и материках.
  • По желанию вместо музея можно отправиться в Зоопарк Уэно - старейший в Японии. Символом Зоопарка является панда. Территория его огромна - по ней даже курсирует монорельс, чтобы можно было доехать из одной части в другую. На территории зоопарка есть сувенирный магазин, который порадует хорошим ассортиментом книжной литературы, оригинальной канцелярией, мягких игрушек, сладостей и еще много-много всего.
Что входит
  • входные билеты
  • общественный транспорт
  • обед (шведский стол)
Начало и место завершения
🚩 холл отеля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена И.
Елена И.
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