Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

Наша экскурсия ⛳ начнется с района Асакуса – именно здесь вы сможете прочувствовать всю атмосферу древней Японии. Мы прогуляемся к храму Сэнсодзи, купим сувениры 🎁 на торговой улице Накамисэ.

Переезд на станцию Уэно. Экскурсию продолжим в городском парке 🌳 Уэно, являющемся излюбленным местом отдыха, как взрослых, так и маленьких токийцев. Парк имеет богатую и драматическую историю 📖. Мы заглянем во все уголки, бережно хранящие следы прошлого. Заглянем на шумную и многолюдную улица Амейоко и прогуляемся вдоль бесчисленных лавочек и магазинчиков. Здесь можно найти различные товары на любой вкус. Ещё в период Эдо сюда приезжали, чтобы купить японские сладости - амэ. После Второй мировой войны здесь образовался "чёрный" рынок, где продавались сигареты, алкоголь, шоколад, колготки и прочее. Гид расскажет об истории возникновения рынка и его названия.

Пообедав в ресторане японской кухни 🥧 мы отправимся в интереснейший Национальный музей 🖼 природы и науки*. Гид проведет вас по многочисленным залам музея, экспозиция которого насчитывает более 14 000 экспонатов. Вы узнаете о происхождении мира и Японского архипелага, а также о тех изменениях, которые произошли в их истории с момента возникновения и до наших дней. Обязательно зайдете в 3D-кинотеатр «Театр 360» - сферический бесшовный экран с диаметром 12, 8 метра, где 360 - это угол обзора. Зрители в этом кинотеатре находятся в центре сферы, а на ее купол проецируются фильмы 🎥 о происхождении Вселенной, динозаврах и материках.