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Экскурсии к вулкану из Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Токио на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Замедлите ритм и насладитесь природой и историей Японии. Замок Одавара и Фудзияма откроют вам свои тайны и красоту
Начало: У вашего отеля
«А затем поднимемся на фуникулёре к спящему вулкану Хаконе: с обзорной площадки откроется потрясающий вид на озеро и гору Фудзи»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от $740 за всё до 7 чел.
У подножья вулканов Хаконе - из Токио
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
У подножья вулканов Хаконе - из Токио
Увидеть другую Японию - с вулканическими пейзажами, горными озёрами и горячими источниками
Завтра в 12:30
13 авг в 09:00
от $770 за всё до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнайте, как мореплаватель стал самураем в Японии. Погружение в историю и гастрономию ждёт вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
«На фуникулёре мы поднимемся на вершину небольшого вулкана, откуда можно увидеть Тихий океан, а в хорошую погоду и Фудзияму»
23 сен в 09:30
24 сен в 09:30
от $350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Аэлита замечательный гид, професионал своего дела, который знает множество исторических фактов, интересно и подробно рассказывает как про прошлое, так и
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про настоящее Японии, а также очень приятный и милый собеседник. Мы посетили много красивых природных локаций, смотровых площадок, а на обратном пути погрелись в онсэне. День прошел незаметно! Рекомендую!

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A
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Экскурсия понравилась, очень насыщенный и красивый день. Замок Одавара впечатлил своей историей и видом с башни, прогулка по озеру Аси
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и поездка на пиратском корабле — просто чудо, особенно с видом на горы.
Правда, для тех, кто хочет увидеть саму гору Фудзи, это не самый удачный маршрут — она видна не вблизи, а скорее как часть пейзажа. Зато онсены вечером всё компенсировали — горячие источники после насыщенного дня были просто восторг! ♨️

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R
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Отличный, насыщенный маршрут и прекрасная организация. Всё продумано и во-время. А горячие источники в завершение- это просто чудесно. Рекомендую всем. Аэлита отличный гид и организатор.
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Наталья
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на лайнере, и по живописной
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дороге отправились в Самурайскую заставу в Хаконе. Из-за облаков выглядывала гора Фудзи, и это было потрясающе! По пути Аэлита предложила заехать на Mishima Skywalk, и мы совершили прогулку по самому длинному подвесному мосту в Японии, с которого открывались захватывающие панорамы на гору Фудзи и окрестности. Отличная возможность сделать памятные фотографии!

Самурайская застава в Хаконе и рассказ Аэлиты о тех временах и нравах словно окунули нас в эпоху самураев и создали особую атмосферу прошлого.

Позже нас ждал круиз на пиратском корабле по озеру Аси, где мы увидели знаменитые Красные Ворота Мира — очень атмосферное и живописное место.

Через канатную дорогу мы поднялись до сернистых источников в долине Овакудани, где варят черные молодильные яйца;).

Заключительной точкой стала прогулка по музею скульптур под открытым небом — удивительный мир искусства на свежем воздухе.

Аэлита — замечательный гид, она рассказала множество интересных фактов и создала теплую атмосферу. Экскурсия оставила у меня незабываемые впечатления и желание возвращаться в этот прекрасный регион! Рекомендую всем!

Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на+2
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на
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K
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Это был отличный день, спасибо Аэлите! Мы вырвались из Токио, посмотрели на природу и горы Японии, был шанс посмотреть на
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Фудзи (но нам не повезло с погодой). Время прошло интересно и познавательно, дети продержались всю поездку и были увлечены до самого ее окончания

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Всего 5 отзывов в Токио в категории "Вулканы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Вулканы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара;
  2. У подножья вулканов Хаконе - из Токио;
  3. Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Остров Одайба;
  4. Район Акихабара;
  5. Перекрёсток Сибуя;
  6. Императорский дворец Токио;
  7. Храм Мэйдзи-дзингу;
  8. Квартал Кабукичо;
  9. Башня Tokyo Skytree;
  10. Улица Такэсита-дори.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 770. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Вулканы», 5 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь