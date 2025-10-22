читать дальше уменьшить

дороге отправились в Самурайскую заставу в Хаконе. Из-за облаков выглядывала гора Фудзи, и это было потрясающе! По пути Аэлита предложила заехать на Mishima Skywalk, и мы совершили прогулку по самому длинному подвесному мосту в Японии, с которого открывались захватывающие панорамы на гору Фудзи и окрестности. Отличная возможность сделать памятные фотографии!



Самурайская застава в Хаконе и рассказ Аэлиты о тех временах и нравах словно окунули нас в эпоху самураев и создали особую атмосферу прошлого.



Позже нас ждал круиз на пиратском корабле по озеру Аси, где мы увидели знаменитые Красные Ворота Мира — очень атмосферное и живописное место.



Через канатную дорогу мы поднялись до сернистых источников в долине Овакудани, где варят черные молодильные яйца;).



Заключительной точкой стала прогулка по музею скульптур под открытым небом — удивительный мир искусства на свежем воздухе.



Аэлита — замечательный гид, она рассказала множество интересных фактов и создала теплую атмосферу. Экскурсия оставила у меня незабываемые впечатления и желание возвращаться в этот прекрасный регион! Рекомендую всем!