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Индивидуальная
до 7 чел.
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Замедлите ритм и насладитесь природой и историей Японии. Замок Одавара и Фудзияма откроют вам свои тайны и красоту
Начало: У вашего отеля
«А затем поднимемся на фуникулёре к спящему вулкану Хаконе: с обзорной площадки откроется потрясающий вид на озеро и гору Фудзи»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от $740 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
У подножья вулканов Хаконе - из Токио
Увидеть другую Японию - с вулканическими пейзажами, горными озёрами и горячими источниками
Завтра в 12:30
13 авг в 09:00
от $770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнайте, как мореплаватель стал самураем в Японии. Погружение в историю и гастрономию ждёт вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
«На фуникулёре мы поднимемся на вершину небольшого вулкана, откуда можно увидеть Тихий океан, а в хорошую погоду и Фудзияму»
23 сен в 09:30
24 сен в 09:30
от $350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Аэлита замечательный гид, професионал своего дела, который знает множество исторических фактов, интересно и подробно рассказывает как про прошлое, так и
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A
Экскурсия понравилась, очень насыщенный и красивый день. Замок Одавара впечатлил своей историей и видом с башни, прогулка по озеру Аси
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R
Отличный, насыщенный маршрут и прекрасная организация. Всё продумано и во-время. А горячие источники в завершение- это просто чудесно. Рекомендую всем. Аэлита отличный гид и организатор.
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Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на лайнере, и по живописной
+2
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K
Это был отличный день, спасибо Аэлите! Мы вырвались из Токио, посмотрели на природу и горы Японии, был шанс посмотреть на
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Всего 5 отзывов в Токио в категории "Вулканы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Вулканы»
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Сейчас в Токио в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 770. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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