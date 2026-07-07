Увлекательное путешествие для детей и их родителей! Вы побываете на яркой и молодёжной улице Токио, заглянете в мир самураев и ниндзя, увидите гигантского робота и окажетесь в фантастических вселенных «Тимлаб». История, развлечения и современная Япония в одном маршруте.

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Описание экскурсии

Харадзюку и улица Такэсита-дори. Вы посетите необычные магазины, кондитерские и знаменитый «Кидди Лэнд» с товарами по мотивам Покемона, Хэллоу Китти, Диснея и студии Гибли. По желанию попробуете крепы (блинчики) Харадзюку, сладкую вату и другие десерты.

Переезд на метро в Асакусу. По пути расскажем об истории Токио и о том, как из города самураев он превратился в одну из самых современных столиц мира.

Музей самураев и ниндзя. Вас ждут доспехи, мечи и истории о жизни средневековых японских воинов.

Обед в ресторане «Суширо». Здесь суши приезжают к столику по специальной дорожке. После обеда дети смогут принять участие в игре «Биккура Пон»: за каждые несколько съеденных тарелок запускается мини-лотерея, где приз — небольшой сувенир или игрушка.

Автоматический поезд Юрикамомэ. По пути откроются виды на современные районы города и искусственный остров Одайба.

Одайба и гигантский робот. Вы увидите знаменитый символ современной Японии — робота Гандама высотой почти 20 метров.

«Тимлаб Плэнетс». Экскурсия завершится у входа в музей цифрового искусства. Световые миры, зеркальные пространства и интерактивные инсталляции вы сможете посетить самостоятельно.

Мы расскажем:

о молодёжной культуре Японии и районе Харадзюку

популярных персонажах аниме, игр и мультфильмов среди японских детей

самураях, ниндзя и кодексе бусидо

кимоно и роли гейш в традиционной культуре

суши и особенностях японской гастрономии

роботах, аниме и современной поп-культуре

острове Одайба и технологиях будущего

цифровом искусстве «Тимлаб»

Организационные детали