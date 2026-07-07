Провести день там, где оживают любимые герои и японские легенды
Увлекательное путешествие для детей и их родителей! Вы побываете на яркой и молодёжной улице Токио, заглянете в мир самураев и ниндзя, увидите гигантского робота и окажетесь в фантастических вселенных «Тимлаб». История, развлечения и современная Япония в одном маршруте.
Описание экскурсии
Харадзюку и улица Такэсита-дори. Вы посетите необычные магазины, кондитерские и знаменитый «Кидди Лэнд» с товарами по мотивам Покемона, Хэллоу Китти, Диснея и студии Гибли. По желанию попробуете крепы (блинчики) Харадзюку, сладкую вату и другие десерты.
Переезд на метро в Асакусу. По пути расскажем об истории Токио и о том, как из города самураев он превратился в одну из самых современных столиц мира.
Музей самураев и ниндзя. Вас ждут доспехи, мечи и истории о жизни средневековых японских воинов.
Обед в ресторане «Суширо». Здесь суши приезжают к столику по специальной дорожке. После обеда дети смогут принять участие в игре «Биккура Пон»: за каждые несколько съеденных тарелок запускается мини-лотерея, где приз — небольшой сувенир или игрушка.
Автоматический поезд Юрикамомэ. По пути откроются виды на современные районы города и искусственный остров Одайба.
Одайба и гигантский робот. Вы увидите знаменитый символ современной Японии — робота Гандама высотой почти 20 метров.
«Тимлаб Плэнетс». Экскурсия завершится у входа в музей цифрового искусства. Световые миры, зеркальные пространства и интерактивные инсталляции вы сможете посетить самостоятельно.
Мы расскажем:
о молодёжной культуре Японии и районе Харадзюку
популярных персонажах аниме, игр и мультфильмов среди японских детей
самураях, ниндзя и кодексе бусидо
кимоно и роли гейш в традиционной культуре
суши и особенностях японской гастрономии
роботах, аниме и современной поп-культуре
острове Одайба и технологиях будущего
цифровом искусстве «Тимлаб»
Организационные детали
Подойдёт для детей от 5 до 15 лет и их родителей
Экскурсия проходит пешком и на общественном транспорте
Программу можно скорректировать с учётом возраста и интересов ребёнка
Каждый ребёнок получит небольшой памятный сувенир из Японии
Остаток оплачивается наличными в долларах или японских йенах по курсу на день проведения экскурсии
Дополнительно оплачиваются: — Музей самураев и ниндзя — билеты около 3000 йен (~ $19, взрослый) и 2500 йен (~ $16, детский) — «Тимлаб Плэнетс» — билеты около 3800–4800 йен (~ $30 взрослый) и 1500 – 2500 йен (~ $16, детский) — проезд на метро и линии Юрикамомэ — около 1000 – 1500 йен (~ $10) на человека — обед в ресторане «Суширо» — около 1000–2000 йен (~ $13) на человека — сладости и напитки (по желанию)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Harajuku
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает читать дальшеуменьшить
старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов.
Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители.
Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.
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