Экскурсии к Большому Будде в Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Большой Будда» в Токио на русском языке, цены от $208. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Токио сквозь века
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио сквозь века
Отправиться через эпоху Эдо в 21 век, увидеть Храм первого сёгуна и надгробие последнего
Начало: В парке Уэно
«Большой Будда — поговорим о его приключениях»
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от $208 за всё до 5 чел.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Пешая
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
«Увидите главную достопримечательность города — Большого Будду и храмовый комплекс Хаседера»
30 сен в 07:00
3 окт в 07:00
от $420 за всё до 6 чел.
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Начало: Холл отеля
«Величие храмов Камакуры Первым пунктом станет буддийский храм Котокуин, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды, сидящего под открытым небом»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:30
27 авг в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
От древней Камакуры до сияющей Йокогамы: храмы, кварталы и панорамы залива
Пешая
Круизы
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Камакуры до сияющей Йокогамы: храмы, кварталы и панорамы залива
Начало: Холл отеля
«Мы посетим храм Хасэдэра, посвящённый богине милосердия Каннон, и Котокуин — храм, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды Дайбуцу, сидящего под открытым небом»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
От древней Камакуры до сияющей Йокогамы: храмы, кварталы и панорамы залива
Прекрасный гид, очень интересная программа, максимальная гибкость. Будем рады еще раз обратиться, если поедем в Японию.
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А
Токио сквозь века
Благодарим гида за замечательное время, которое мы провели вместе, наслаждаясь увлекательной экскурсией! Было и познавательно, и душевно) Рекомендуем рассмотреть эту экскурсию, если хочется узнать новое не только про историю Японии, но и про жизнь современных японцев. 10/10!
Благодарим гида за замечательное время, которое мы провели вместе, наслаждаясь увлекательной экскурсией! Было и познавательно, и
Благодарим гида за замечательное время, которое мы провели вместе, наслаждаясь увлекательной экскурсией! Было и познавательно, и
Благодарим гида за замечательное время, которое мы провели вместе, наслаждаясь увлекательной экскурсией! Было и познавательно, и
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Ю
Токио сквозь века
Впечатления от экскурсии только положительные. Марина рассказывала все увлекательно. отвечала на все наши вопросы и так как это было первое знакомство с Японией нам ее рассказ очень помог в дальнейшем. все прошло позитивно ииинформативно.
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Мария
Токио сквозь века
Марина - отличный спутник в изучении Японии! Легко, приятно, интересно провели время на прогулке по парку Уэно 😊
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М
Токио сквозь века
Марина очень внимательный гид, учла наши пожелания и адаптировала маршрут по времени, так в Токио у нас было немного часов.
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подсказала по бытовым вопросам, сама экскурсия по содержанию нетривиальная, это наверное не совсем must see Токио но если не хотите стоять в туристических толпах - отличный выбор. в сезон Саккры прекрасный парк да и кладбище невероятно атмосферное. проливной дождь атмосферу не испортил:)

Марина очень внимательный гид, учла наши пожелания и адаптировала маршрут по времени, так в Токио у
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О
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Ливень не дал нам в полной мере насладиться экскурсией. Увидели Будду и поднялись на маяк, где почти ничего не было видно. Промокли, прервали экскурсию и вернулись в отель. Яна- хороший гид-сопровождающий.
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Елена
Токио сквозь века
Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа стемнело. Мы слушали Марину
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про период Эдо, увидели буддийский и синтоистский храмы, гуляли в той части города, где дома прямо рядом с городским кладбищем, прошлись по старинному району и увидели совершенно другой Токио. Марина рассказывает много интересных деталей, было очень ценно узнать то, что хотели про Эдо, разобраться в этом. Если бы не Марина, мы никогда бы не увидели такого необычного Токио! Она делится своими впечатлениями, даёт рекомендации, помогла нам заказать еду и сориентироваться в метро. Просто бесценно! Мы очень довольны прогулкой!

Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа
Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа
Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа
Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа+2
Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа
Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа
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С
Токио сквозь века
Марина не просто рассказывает по шаблону, а действительно общается, подстраивается под группу и делится интересными историями. По ходу прогулки она
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подсказывала уютные кофейни, где можно было согреться и передохнуть, рассказывала массу полезных деталей о жизни в Токио.
Чувствуется, что Марина действительно любит свой город и умеет передать это чувство. А в конце экскурсии нас ждал милый презент — очень приятный знак внимания 💛 Рекомендую Марину всем, кто хочет не просто «посмотреть достопримечательности», а по-настоящему прочувствовать Токио!

Марина не просто рассказывает по шаблону, а действительно общается, подстраивается под группу и делится интересными историями.
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R
Токио сквозь века
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.+5
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
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А
Токио сквозь века
Мы побывали на чудесной экскурсии в Токио в парке Уэно. Марина - замечательный гид, рассказала нам об истории Токио, истории
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создания парка Уэно. Мы побывали в таких местах, которые вряд ли бы нашли сами. Услышали потрясающий рассказ об этих местах. Кроме этого, Марина дала нам рекомендации где еще побывать в Токио и Японии. Очень ценно услышать советы человека, живущего в стране. Экскурсия с Мариной- одно из запоминающихся событий нашей поездки в Токио. Мы опаздывали, и Марина, спасибо ей большое, согласилась нас подождать. Рекомендую всем. Марина, огромное спасибо.

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Всего 35 отзывов в Токио в категории "Большой Будда"

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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Большой Будда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Токио сквозь века;
  2. Путешествие в Камакуру и Йокогаму;
  3. Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана;
  4. От древней Камакуры до сияющей Йокогамы: храмы, кварталы и панорамы залива.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Метро;
  4. Остров Одайба;
  5. Район Акихабара;
  6. Перекрёсток Сибуя;
  7. Мосты;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Императорский дворец Токио;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Большой Будда" можно забронировать 4 экскурсии от 208 до 420. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Большой Будда», 35 ⭐ отзывов, цены от $208. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь