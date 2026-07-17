Показать всё
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио сквозь века
Отправиться через эпоху Эдо в 21 век, увидеть Храм первого сёгуна и надгробие последнего
Начало: В парке Уэно
«Большой Будда — поговорим о его приключениях»
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от $208 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
«Увидите главную достопримечательность города — Большого Будду и храмовый комплекс Хаседера»
30 сен в 07:00
3 окт в 07:00
от $420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Камакура и остров Эношима: святыни, легенды и панорамы океана
Начало: Холл отеля
«Величие храмов Камакуры Первым пунктом станет буддийский храм Котокуин, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды, сидящего под открытым небом»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:30
27 авг в 09:30
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Камакуры до сияющей Йокогамы: храмы, кварталы и панорамы залива
Начало: Холл отеля
«Мы посетим храм Хасэдэра, посвящённый богине милосердия Каннон, и Котокуин — храм, где возвышается знаменитая статуя Большого Будды Дайбуцу, сидящего под открытым небом»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Прекрасный гид, очень интересная программа, максимальная гибкость. Будем рады еще раз обратиться, если поедем в Японию.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодарим гида за замечательное время, которое мы провели вместе, наслаждаясь увлекательной экскурсией! Было и познавательно, и душевно) Рекомендуем рассмотреть эту экскурсию, если хочется узнать новое не только про историю Японии, но и про жизнь современных японцев. 10/10!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Впечатления от экскурсии только положительные. Марина рассказывала все увлекательно. отвечала на все наши вопросы и так как это было первое знакомство с Японией нам ее рассказ очень помог в дальнейшем. все прошло позитивно ииинформативно.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина - отличный спутник в изучении Японии! Легко, приятно, интересно провели время на прогулке по парку Уэно 😊
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина очень внимательный гид, учла наши пожелания и адаптировала маршрут по времени, так в Токио у нас было немного часов.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ливень не дал нам в полной мере насладиться экскурсией. Увидели Будду и поднялись на маяк, где почти ничего не было видно. Промокли, прервали экскурсию и вернулись в отель. Яна- хороший гид-сопровождающий.
Вам был полезен этот отзыв?
Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа стемнело. Мы слушали Марину
+2
Вам был полезен этот отзыв?
С
Марина не просто рассказывает по шаблону, а действительно общается, подстраивается под группу и делится интересными историями. По ходу прогулки она
Вам был полезен этот отзыв?
R
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Было все интересно.
+5
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы побывали на чудесной экскурсии в Токио в парке Уэно. Марина - замечательный гид, рассказала нам об истории Токио, истории
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 35 отзывов в Токио в категории "Большой Будда"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Большой Будда»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Большой Будда" можно забронировать 4 экскурсии от 208 до 420. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Большой Будда», 35 ⭐ отзывов, цены от $208. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь