На 9 мая – туры в Токио

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Токио на русском языке, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
5 отзывов
10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 за человека
В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура
7 дней
В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура
Подружиться с оленями, увидеть Большого Будду и подняться на Комагатаке по канатной дороге
Начало: Аэропорт Ханэда, время зависит от времени вашего п...
10 фев в 10:00
20 фев в 10:00
$5100 за человека
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
На машине
8 дней
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Побывать в философскому саду камней, погулять по району гейш и увидеть Золотой павильон
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
3 мар в 10:00
21 апр в 10:00
$2200 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илья
    16 ноября 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
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    и посетить. Колорит, конечно, решает)). Также огромное спасибо гиду Евгении - маршрут был отлично продуман и исполнен. А краткие исторические справки были всегда к месту. Без неё так круто бы не получилось). В общем, абсолютно доволен и рекомендую всем сомневающимся!)

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
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    - большие молодцы, было очень надёжно, комфортно и спокойно. Возникшие в ходе тура организационные моменты мы решали на месте, но надеюсь, многие насущные вопросы, такие как с бронированием мест заранее при длительных переездах, не будут возникать. Данный тур комфортен и идеален при первом знакомстве с Японией. Во-первых, вопросы логистики решены, во-вторых, дружная компания, в-третьих, при повторных посещениях страны многое будет ясно и понятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На 9 мая»

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  1. Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
  2. В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура
  3. Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Сколько стоит тур в Токио в феврале 2025
Сейчас в Токио в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 2200 до 223 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 9 мая, 5 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель