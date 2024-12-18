В мае – туры в Токио

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Токио на русском языке, цены от 10 200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
5 отзывов
10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 за человека
Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
На яхте
1 отзыв
18 дней
Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
Посетить Хиросиму и Нагасаки, увидеть Фудзи и погрузиться в ритмы Пусана
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
20 мая в 10:00
19 645 за человека
Гармония истории и современности: большое путешествие в Японию
14 дней
Гармония истории и современности: большое путешествие в Японию
Полюбоваться видами на Фудзи, отправиться в круиз по озеру Аси и погулять по оленьему парку в Наре
Начало: Аэропорт Ханэда/Нарита, время зависит от времени в...
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
$10 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    18 декабря 2024
    Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
    Люблю этого организатора! Поездка никогда подобного не видел) А главное — сама сопровождающая, которая не просто сопровождала группу, а заботилась
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    о каждом члене группы — сделала всех одной семьей! А еще прекрасное культурное наследие, потрясающий город. Все были потрясены. Была создана удивительная атмосфера братства и авантюристической любви к путешествиям. Вливайтесь в нашу семью!

  • И
    Илья
    16 ноября 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
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    и посетить. Колорит, конечно, решает)). Также огромное спасибо гиду Евгении - маршрут был отлично продуман и исполнен. А краткие исторические справки были всегда к месту. Без неё так круто бы не получилось). В общем, абсолютно доволен и рекомендую всем сомневающимся!)

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
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    - большие молодцы, было очень надёжно, комфортно и спокойно. Возникшие в ходе тура организационные моменты мы решали на месте, но надеюсь, многие насущные вопросы, такие как с бронированием мест заранее при длительных переездах, не будут возникать. Данный тур комфортен и идеален при первом знакомстве с Японией. Во-первых, вопросы логистики решены, во-вторых, дружная компания, в-третьих, при повторных посещениях страны многое будет ясно и понятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В мае»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
  2. Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
  3. Гармония истории и современности: большое путешествие в Японию
Сколько стоит тур в Токио в декабре 2024
Сейчас в Токио в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 10 200 до 223 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В мае», 6 ⭐ отзывов, цены от 10200₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль