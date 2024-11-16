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- большие молодцы, было очень надёжно, комфортно и спокойно. Возникшие в ходе тура организационные моменты мы решали на месте, но надеюсь, многие насущные вопросы, такие как с бронированием мест заранее при длительных переездах, не будут возникать. Данный тур комфортен и идеален при первом знакомстве с Японией. Во-первых, вопросы логистики решены, во-вторых, дружная компания, в-третьих, при повторных посещениях страны многое будет ясно и понятно.