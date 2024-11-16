10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
29 дек в 08:00
3 янв в 08:00
223 000₽ за человека
13 дней
Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
Полюбоваться ранней сакурой и гейзерами, побывать на фестивале фонариков и узнать местную культуру
Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости
10 фев в 10:00
$2800 за человека
8 дней
Тур в Японию с ребёнком. От Токио до Киото: экскурсии, мастер-классы и раскрытие тайны сада камней
Поиграть на японских барабанах, создать веер и побывать в самурайском замке
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов, транс...
15 фев в 10:00
$4434 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья16 ноября 2024Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
- ЕЕлена10 июля 2024Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В феврале»
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