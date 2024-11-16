В феврале – туры в Токио

Найдено 3 тура в категории «В феврале» в Токио на русском языке, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
5 отзывов
10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
29 дек в 08:00
3 янв в 08:00
223 000 за человека
Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
13 дней
Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
Полюбоваться ранней сакурой и гейзерами, побывать на фестивале фонариков и узнать местную культуру
Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости
10 фев в 10:00
$2800 за человека
Тур в Японию с ребёнком. От Токио до Киото: экскурсии, мастер-классы и раскрытие тайны сада камней
На машине
8 дней
Тур в Японию с ребёнком. От Токио до Киото: экскурсии, мастер-классы и раскрытие тайны сада камней
Поиграть на японских барабанах, создать веер и побывать в самурайском замке
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов, транс...
15 фев в 10:00
$4434 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илья
    16 ноября 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
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    и посетить. Колорит, конечно, решает)). Также огромное спасибо гиду Евгении - маршрут был отлично продуман и исполнен. А краткие исторические справки были всегда к месту. Без неё так круто бы не получилось). В общем, абсолютно доволен и рекомендую всем сомневающимся!)

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
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    - большие молодцы, было очень надёжно, комфортно и спокойно. Возникшие в ходе тура организационные моменты мы решали на месте, но надеюсь, многие насущные вопросы, такие как с бронированием мест заранее при длительных переездах, не будут возникать. Данный тур комфортен и идеален при первом знакомстве с Японией. Во-первых, вопросы логистики решены, во-вторых, дружная компания, в-третьих, при повторных посещениях страны многое будет ясно и понятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В феврале»

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  2. Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
  3. Тур в Японию с ребёнком. От Токио до Киото: экскурсии, мастер-классы и раскрытие тайны сада камней
Сколько стоит тур в Токио в декабре 2024
Сейчас в Токио в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 2800 до 223 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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