Описание тура
Организационные детали
Прибытие в Токио, аэропорт Нарита (NRT) во второй половине дня, вас встретит гид. Из аэропорта групповой трансфер на поезде в отель.
Если вы прилетаете во время, отличное от времени прилёта остальных участников, вам нужно будет самостоятельно добраться до указанного отеля.
Обратно:
Вылет в последний день из аэропорта Фукуоки (FUK), откуда много рейсов в РФ с пересадками в Пекине и Шанхае.
Расплачиваться в Японии можно только традиционной валютой — иеной. Необходимо всегда иметь при себе наличные, так как карты принимают не везде.
Обратите внимание, что карты российских банков в Японии не работают.
В течение первых 5 дней после подтверждения заявки и после внесения предоплаты на сайте необходимо внести ещё часть предоплаты — 30% от общей стоимости тура.
Проживание. 8 ночей в 2-местных номерах 3* бизнес-отелей. 1 ночь в традиционном гостевом доме-рёкане.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для проживания среди группы, но не можем этого гарантировать. Чаще всего пара находится, но если не найдётся — нужно будет доплатить за 1-местное размещение.
Питание. В стоимость входят все завтраки, начиная со 2-го дня, обеды в 5-й и 8-й дни. Остальные обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Завтраки при отелях представлены в формате шведского стола с акцентом на японскую кухню: яйца, фрукты, выпечка, мясо, лапша, морепродукты и другие нетипичные для завтрака блюда. В Киото у гейши и в Курокаве в рёкане предлагается специальное сет-меню в традиционном японском стиле, которое включено в стоимость.
За обеды и ужины (кроме 5-го и 8-го дня) каждый платит за себя. Ужинают участники самостоятельно, при этом гид всегда готов помочь с выбором места.
Транспорт. Арендуем комфортабельные микроавтобусы для трансферов. Для поездок по стране будем использовать скоростные поезда-синкансен и, при необходимости, более медленные пригородные электрички. В городах ездим на метро, монорельсе и трамваях.
Дети. От 14 лет в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений и доступен для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Людям с татуировками может быть отказано в посещении горячих источников (онсенов).
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.
Программа тура по дням
Встреча, отдых в отеле, вечерняя прогулка по Токио
Встречаемся в аэропорту и едем на поезде в отель. По приезде вы разместитесь и отдохнёте после перелёта. Вечером отправимся гулять по городу. Знакомство с Японией начинается!
Экскурсия по Токио
Сегодня вы познакомитесь с достопримечательностями Токио. Мы посетим искусственный остров Одайба, где увидим суперсовременные здания, и желающие смогут попробовать лучшие суши на рыбном рынке.
Заглянем в музей цифрового искусства TeamLab, где всё построено на красочных инсталляциях, игре света и звука. Пройдёмся по кварталу Харадзюку, где стремятся побывать все любители альтернативной моды. Поднимемся на небоскреб Shibuya Sky, откуда открывается невероятный вид на город.
Озеро Аши, гора Фудзи, долина гейзеров
Утром сядем на поезд и отправимся в Одавару. По приезде вас ждёт небольшое путешествие на корабле по озеру Аши. Полюбуемся горой Фудзи с воды, а затем поднимемся по канатной дороге в горы, чтобы посмотреть на неё с высоты. Там же посетим долину гейзеров — Овакудани — и непременно попробуем варёные чёрные яйца!
Прогулки по Наре
Утром доедем до пригорода Осаки — город Нару, бывший первой столицей Японии. Посетим сады Йошикиен и Исукиен, увидим древний деревянный храм Тодай-дзи, где хранится 15-метровая статуя Будды. А на горе Вакакуса нам обязательно встретятся милые олени. Они совсем не боятся людей, и мы сможем угостить их специальными оленьим лакомством.
Вечером вернёмся в Осаку, желающие смогут посетить шоу в театре Кабуки (оплачивается дополнительно).
Достопримечательности Киото, обед у гейши
Этот день проведём в Киото. Посетим одно из главных мест культового наследия — святилище Фусими Инари. Оно посвящено духам-лисицам и потому украшено многочисленными ярко-оранжевыми воротами — ториями. Прогуляемся по старинным кварталам Гион и Хигашияма, а на обед заглянем в гости к гейше. Пройдёмся по бамбуковой роще у храма Кодай-дзи и побываем у храма Киёмидзу, который входит в список «7 новых чудес света»!
Химэдзи: «Замок Белой Цапли»
После завтрака на скоростном поезде переедем в Химэдзи. По прибытии посетим живописный одноимённый замок, который также называют «Замком Белой Цапли». Сооружению, занесённому в список ЮНЕСКО, более 400 лет, а находится оно в окружении красивого сада. Это место не раз становилось съёмочной площадкой и служило декорациями к фильмам о Джеймсе Бонде и работам Акиры Куросавы.
Ущелье Такатихо, водопад Манаи, святилище богини-солнца, вулкан Асо
Сегодня продолжим исследовать примечательные места острова Кюсю. Побываем в ущелье Такатихо, стены которого образованы вулканическими базальтовыми породами и напоминают соединённые столбы, уходящие вверх на 100 метров над бирюзовыми водами реки Гокасе. Поплаваем на лодках и полюбуемся водопадом Манаи.
Затем посетим пещерное святилище богине-солнцу Ама-но-Ивато, вы узнаете, какие легенды с ним связаны. Напоследок погуляем среди инопланетных пейзажей у кратера вулкана Асо. Вечером вернёмся в отель.
Сад Суицзэн, термальные ванны в городе-курорте, традиционный ужин
Позавтракав, отправимся в сад Суицзэн, где посмотрим на Японию в миниатюре: почтовый тракт Токайдо, гору Фудзи, озеро Бива и другие узнаваемые места.
Затем переедем в город-курорт Курокава Онсен, где вас ждёт настоящая самобытная атмосфера. Мы разместимся в гостевом рёкане, оденемся в юкаты — разновидность кимоно — и отдохнём в разнообразных термальных ваннах: под открытым небом, в пещере, в помещении, отдельных и общих для мужчин и женщин.
Вечером соберёмся за традиционной японской трапезой из нескольких блюд — кайсэки.
Горячие источники, переезд в Фукуоку
С утра искупаемся в горячих источниках, а после уедем в город Фукуока. Вечером в уютном ресторанчике на набережной реки Нака соберёмся за заключительным ужином.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный отъезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах в отелях и гостевом доме
- Завтраки, начиная со 2-го дня, обеды в 5-й и 8-й дни
- Работа гида-инструктора
- Работа местных гидов и проводников по маршруту
- Трансферы по всему маршруту
- Ж/д билеты на синкансены и обычные поезда (в том числе метро)
- Входные билеты в музеи, храмы и парки
- Аренда группового снаряжения
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Токио и из Фукуока
- Обеды и ужины вне программы
- Виза и медицинская страховка
- Посещение театра кабуки
- Личные расходы, дополнительные экскурсии и развлечения
- Стоимость 1-местного проживания - $800