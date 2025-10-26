В путешествии по стране восходящего солнца мы покажем вам разные и непохожие друг на друга места. Вы погуляете по культурной столице и городу храмов, дворцов и садов Киото. Погрузитесь в

оживлённую атмосферу Токио с небоскрёбами и новейшими цифровыми технологиями. Мы побываем на термальном курорте, где вас ждут оздоровительные ванны и традиционный ужин. Посетим самобытные деревни и 1 ночь проведём в рёкане. Полюбуемся пейзажами у вулкана Асо и в ущелье на острове Кюсю. Осенью насладимся видом красных клёнов, а весной — розовой сакуры.

Описание тура

Организационные детали

Прибытие в Токио, аэропорт Нарита (NRT) во второй половине дня, вас встретит гид. Из аэропорта групповой трансфер на поезде в отель.

Если вы прилетаете во время, отличное от времени прилёта остальных участников, вам нужно будет самостоятельно добраться до указанного отеля.

Обратно:

Вылет в последний день из аэропорта Фукуоки (FUK), откуда много рейсов в РФ с пересадками в Пекине и Шанхае.

Расплачиваться в Японии можно только традиционной валютой — иеной. Необходимо всегда иметь при себе наличные, так как карты принимают не везде.

Обратите внимание, что карты российских банков в Японии не работают.

В течение первых 5 дней после подтверждения заявки и после внесения предоплаты на сайте необходимо внести ещё часть предоплаты — 30% от общей стоимости тура.