Oleg T. проводит ещё 2 экскурсии

Завораживающие виды Юга Африки в дневной обзорной автомобильной экскурсии 🧭 проедем по живописному Капскому полуострову со всем его природным многообразием и величием, заглянем в колонии местных котиков и пингвинов (!), загадаем желания на Мысе Доброй Надежды и поднимемся к старому Маяку, чтобы застыть в немом восторге 🔥 перед великолепием и монументальностью здешних мест.

И все это время горы ⛰️ и океан будут манить вас нерукотворными чудесами, по велению щедрого создателя открывать перед ошеломленными гостями все новые горизонты и вернут вас в Кейптаун усталыми, но счастливыми и влюбленными в эту первозданную красоту!

И, конечно же, вы совершите для себя массу увлекательных открытий в истории 📖 и географии.

Вы узнаете про слияние двух океанов и старейшие в мире горы, про уникальное Капское царство растений и древний материк Гондвану, услышите Легенду о Летучем Голландце и рассказ о легендарном крейсере Авроре, бывшем здесь более 100 лет назад.

Вы узнаете про великих мореплавателей и освоение диких земель, про охотников за бриллиантами и зулусские и англо-бурские войны, про принятие и отмену апартеида - т. е. все то, что необходимо знать любопытному путешественнику про Южную Африку и ее связь с историей в целом.

А заодно вы услышите фантастические, но совершенно реальные истории про бабуина-стрелочника и бабуина-капрала, про дога-военного моряка, «большую африканскую пятерку» и про других забавных южноафриканских обитателей.

Маршрут:

Мы начнем с прогулки по окрестностям живописного пляжа Кэмпс Бэй и гранитным валунам Одекраал, проедем вдоль широких городских набережных, превосходящих по красоте, по мнению знатоков, набережные Ниццы и других средиземноморских городов,

полюбуемся сверху видами Ландадно – уютного морского поселка для любителей тишины,

из Лесной бухты отправимся на короткую морскую прогулку 👣 на остров 🏝️ котиков,

проедем по одной из самых красивых 🤩 дорог мира вдоль гор над океаном, - «дороге Чапмэна» или, как ее называют иначе - «дороге ста десяти поворотов».

остановимся напротив огромного Северного пляжа - идеального для конных прогулок, но небезопасного из-за часто атакующих серферов Больших Белых акул,

проедем мимо поселка для «цветных» и крошечного тауншипа с самостроем для «черных» - это для любителей аутентичности и этнографии,

далее короткая остановка возле белоснежных песчаных дюн недалеко от богемной деревушки для серферов Туманные Утесы,

затем обойдем под открытым небом выставку монументальных скульптур местных умельцев – слоны и носороги с бегемотами в полный рост из камня и дерева,

остановимся поглядеть на страусов на местной ферме,

въезжаем на территорию заповедника «Мыс Доброй Надежды» - по дороге можно увидеть диких бабуинов, страусов, зебр и антилоп.

поднимаемся к старому Маяку на смотровую площадку, где открывается круговая панорама с высоты почти 400 метров на океанские дали, близлежащие горы и бухты,

далее пришедшие в чувство и сознание путешественники могут подкрепиться в ресторане «Два океана» у подножия Маяка, и утолить жажду бокалом доброго капского вина,

затем переезжаем к самому Мысу Доброй Надежды и гуляем по его скалистым берегам,

с чувством выполненного долга возвращаемся обратно в Кейптаун, но уже вдоль Обманчивой Бухты – самой красивой бухты в мире, по мнению знаменитого пирата Френсиса Дрэйка,

Но это еще далеко не все!

Несколько тысяч южноафриканских пингвинов вас ожидают на своем Валунном пляже на окраине маленького городка Саймонстауна на полпути от Мыса до Кейптауна, и, конечно наблюдение за этими забавными созданиями и фотосессия 📷 с ними также войдут в число топ-впечатлений этого дня!

Вышеупомянутый колониальный в викторианском стиле военно-морской городок с памятником четвероногому моряку в центре города никого не оставляет равнодушным и, конечно же, добавит вам расспросов о жизни местного народонаселения,

далее мы проезжаем горный перевал, с которого открывается вид широко раскинувшегося Кейптауна с его виноградниками, лесами, эвкалиптовыми и сосновыми рощами, парками, садами, домиками в окружении пальм 🌴 и роз, и фешенебельными поместьями,

минуем винные респектабельные фермы со множеством интереснейших дегустаций, гольф-полями и ресторанами,

мчимся к Кейптауну по скоростному автобану мимо:

Университета, похожего на Хогвартс Гарри Поттера,

римского портика Мемориала С. Родса - основателя Де Бирс, алмазной империи,

госпиталя, в котором была сделана первая в мире пересадка сердца,

и последнее, что видит переполненный впечатлениями путешественник перед вечерним походом по ресторанному изобилию туристического Морского порта – это иконописный горный силуэт самого Кейптауна на фоне завораживающего океанского заката – Сигнальный Холм, Львиную Голову и Столовую Гору – всемирно признанное седьмое чудо света!