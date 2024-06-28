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архитектурные достопримечательности, но и узнать из первых уст, как проходит жизнь студента, чем они живут, о чем мечтают.



Вам расскажут о системе образования, о том, какие традиции и обычаи существуют среди студентов, какие блюда предпочитают в столовых.



Вы сможете посетить художественный музей при Сеульском университете, где представлены работы студентов.



Экскурсия включает в себя не только культурное, но и гастрономическое погружение, ведь при желании каждый сможет попробовать настоящую студенческую еду.



Это уникальная возможность увидеть, как устроена студенческая жизнь в одной из самых передовых стран мира по части образования