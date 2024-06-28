Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула

Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
Представьте себе возможность пройтись по коридорам Сеульского национального университета, первого женского университета Ихва и университета Йонсе, которые являются вершинами образования и культуры в Южной Корее.

Эта экскурсия предлагает не просто осмотреть
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архитектурные достопримечательности, но и узнать из первых уст, как проходит жизнь студента, чем они живут, о чем мечтают.

Вам расскажут о системе образования, о том, какие традиции и обычаи существуют среди студентов, какие блюда предпочитают в столовых.

Вы сможете посетить художественный музей при Сеульском университете, где представлены работы студентов.

Экскурсия включает в себя не только культурное, но и гастрономическое погружение, ведь при желании каждый сможет попробовать настоящую студенческую еду.

Это уникальная возможность увидеть, как устроена студенческая жизнь в одной из самых передовых стран мира по части образования

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎓 Узнайте о студенческой жизни в Южной Корее из первых уст
  2. 🏫 Посетите топовые университеты Сеула
  3. 📚 Получите инсайдерскую информацию о поступлении и учебе
  4. 🍲 Попробуйте настоящую университетскую еду
  5. 🎨 Посетите художественный музей при Сеульском университете

Что можно увидеть

  • Сеульский национальный университет
  • Женский университет Ихва
  • Университет Йонсе
  • Художественный музей при Сеульском университете
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За одну прогулку мы посетим 3 топовых университета Южной Кореи:

  • Прогуляемся по Сеульскому национальному университету — № 1 в рейтинге страны — куда хотят попасть все корейские студенты.
  • Увидим самый первый женский университет Ихва, где разрешено учиться только девушкам.
  • Я покажу вам также университет Йонсе — одно из самых старейших и красивых учебных заведений Кореи, где снимали многочисленные дорамы.

Вы узнаете самое важное про студенческие будни:

  • Я расскажу, как проходит учёба и дни первокурсника, какие требования предъявляют при поступлении.
  • Покажу изнутри пару кампусов Сеульского национального университета, где учусь. В аудитории посторонним заходить нельзя.
  • При желании, вы попробуете студенческую еду в кофейне или столовой.
  • В будний день мы бесплатно посетим художественный музей при Сеульском университете, посмотрим на работы студентов художественного факультета.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и еда/напитки на одного участника. Если вас больше, доплата за еду/напитки — €5/чел.
  • Между университетами мы можем передвигаться на такси — около €20/поездка или общественном транспорте — €2/чел. Я помогу вам купить транспортную карту.
  • В будни столовые работают до 18:00, в выходные они закрыты.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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