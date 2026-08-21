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Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
От прогулки по морской набережной до релакса в термах Кындыга
Начало: Недалеко от места вашего проживания
«У вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой водопадов, скал и подвесных мостов»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Начало: Гагра, Пицунда, КПП Псоу
«Города-призраки и индустриальное наследие Вы увидите заброшенную ГРЭС, старую железнодорожную станцию, станцию канатной дороги, шахтёрские кварталы и панорамную площадку с видом на знаменитый железнодорожный мост»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Мосты»
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Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре в категории "Мосты" можно забронировать 4 экскурсии от 2200 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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