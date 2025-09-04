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Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры

Проехать по пересечённой местности на внедорожниках, наслаждаясь красивыми видами
Мы устроим для вас активное и познавательное приключение, позволяющее в полной мере оценить красоту южной природы и местную культуру.

В поездке на форелевую ферму и в Хашупсинский каньон вы не только насладитесь величественными пейзажами и богатствами флоры, но и получите новые знания о традициях региона. На всём пути — потрясающие горные пейзажи, водопады и ущелья.
4.7
13 отзывов
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Белые скалы
  • Хашупсинский каньон
  • Христофорский каньон
  • Форелевое хозяйство
  • Самшитовый лес
  • Водопад Чидым

И успеете:

  • Побывать в нескольких красивейших местах Абхазии
  • Узнать о форелевом хозяйстве и увидеть процесс разведения рыб
  • Прогуляться по каньону на сапе или вброд
  • Попробовать свежеприготовленные блюда из форели (по желанию, за отдельную плату)
  • Провести время на природе, отдохнуть от городской суеты и получить заряд положительных эмоций

Примерный тайминг поездки

9:00 — Белые скалы
9:30 — Хашупсинский каньон
10:30 — Христофоровский каньон, форелевая ферма
12:00 — обед
13:00 — самшитовый лес, водопад
17:00 — возвращение

Организационные детали

  • Основная часть пути проходит по бездорожью на машинах марки УАЗ
  • Не рекомендуется детям до 6 лет, взрослым после 55 лет и беременным
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
  • С собой необходимо взять: головные уборы, купальные принадлежности, удобную одежду и обувь, влагозащитный чехол для телефона, солнцезащитный крем, заряженные гаджеты

Дополнительные траты:

  • Экологический сбор национального парка — 200 ₽
  • Вход в Хашупсинский каньон — 200 ₽
  • Вход в Христофоровский каньон (форелевое хозяйство) — 100 ₽
  • Обед — по меню, от 700 ₽
  • Трансфер из Пицунды, Алахадзы — 500 ₽ с чел.

Оплачивается по желанию:

  • Аренда сапа — 1000 ₽
  • Аренда гидрокостюма — 2000 ₽

в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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3
2
1
1
А
Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но организационные детали на странице прописаны не полно, так как мы приехали на точку отправления
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в каньон и не понимали, в чем идти, как идти, что делать. Водитель-гид Геворг очень приятный, доброжелательный, но не на все вопросы мог ответить четко (в плане организации опять же). Немножко подробнее про то, что было у нас. Как приезжаете на каньон, точнее на точку отправки на каньон, нужно переодеваться в купальники и аквасоки/кроксы сразу, соответственно лучше взять необходимую обувь с собой, но если что выкрутиться можно, могут дать кроксы в аренду. Чехлы для телефонов продают (аренды нет). Гидрокостюм вовсе не обязателен, если брать сап, если идти вброд, то лучше взять, вода холодная для такой долгой прогулки. Взять сап крайне рекомендуем, ради фото и эмоций. Спускаться к каньону (уже только в купальниках) удобнее на квадроциклах, идти пешком долговато и не очень приятно. Вниз одежду брать не стоит, и вещи кроме телефона не нужны, только станут мокрыми и все. Помощи с сапом особо нет, хотя там есть человек, следящий за этим, просто сам все берешь и плывешь. Людей не слишком много, удачные кадры вполне можно поймать. Маршрут плавания туда-обратно, занимает около 15-20 минут в одну сторону. После возвращения наверх переодеваетесь и едете дальше по маршруту на ферму, там можно пообедать очень вкусно (форель с овощами и баклажановый салат просто восторг), прогуляться по каньону - нужно иметь в виду, что идти до водопада прилично и через реку и по камням, но все реально. И последней точкой маршрута были белые скалы - ничего особенного, если что можно и самим туда доехать в любой день. Касаемо описанного маршрута на сайте: не поняли, где был самшитовый лес и водопад (тот, который видели мы? или должна была быть еще точка, потому что до него пойдёт не каждый). В целом, все понравилось, красивая природа, экскурсия получилось насыщенная и не утомительная.

Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но
Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но
Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но
Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но
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Юлия
Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к местам локации. Хорошо, что приехали утром и народу на сапах было еще немного. Поэтому
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передвигались комфортно. Единственное пожелание всех, кто хочет передвигаться на сапе не жалейте денег и надевайте гидрокостюм. Несмотря, на то, что лето, вода очень холодная. И вы все равно в ней окажетесь, даже если есть опыт передвижения на сапе. Есть места, где сильное течение и там нужно перетаскивать сап.
В целом все отлично🥰🥰🥰

Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к
Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к
Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к
Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к
Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к
Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к
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Анна
В целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен: глинистая почва, камни, крутой спуск и подъем. Не продуманы ступеньки или хотя бы перила.
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Водитель Андрей очень общительный, радушный, вежливый. Нам не очень повезло с людьми, которые ехали с нами: тайминг не соблюдали, приходилось долго ждать в каждом месте. В целом, такую поездку рекомендую, виды захватывают

В целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен:
В целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен:
В целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен:
В целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен:
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Т
все прошло отлично!) спасибо 👌🏻
все прошло отлично!) спасибо 👌🏻
все прошло отлично!) спасибо 👌🏻
все прошло отлично!) спасибо 👌🏻
все прошло отлично!) спасибо 👌🏻
все прошло отлично!) спасибо 👌🏻
все прошло отлично!) спасибо 👌🏻
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Андрей
Очень понравилось, виды шикарные. .
Очень понравилось, виды шикарные. .
Очень понравилось, виды шикарные. .
Очень понравилось, виды шикарные. .
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А
Это была самая лучшая экскурсия, гиду Гарику респект, всем советую
Это была самая лучшая экскурсия, гиду Гарику респект, всем советую
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