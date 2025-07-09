Туристы отправляются в незабываемое путешествие к горному озеру Рица, проходя через живописный Юпшарский каньон и стеклянный мост.



Путешествие предлагает уникальную возможность увидеть Голубое озеро и водопады Молочный и Птичий Клюв. На маршруте также самшитовый лес и пляж Светланы Аллилуевой. В завершение - обед у костра в охотничьем домике. Этот тур дарит возможность увидеть Абхазию с нетуристической стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения озера Рица - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года природа расцветает, а видимость отличная. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.

Сейчас июль — это идеальное время.