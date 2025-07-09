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Озеро Рица: путешествие к сердцу Абхазии

Отправляйтесь в увлекательное путешествие к озеру Рица, проходя через Юпшарский каньон и стеклянный мост. Насладитесь природой и историей Абхазии
Туристы отправляются в незабываемое путешествие к горному озеру Рица, проходя через живописный Юпшарский каньон и стеклянный мост.

Путешествие предлагает уникальную возможность увидеть Голубое озеро и водопады Молочный и Птичий Клюв. На маршруте также самшитовый лес и пляж Светланы Аллилуевой. В завершение - обед у костра в охотничьем домике. Этот тур дарит возможность увидеть Абхазию с нетуристической стороны

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🌉 Прогулка по стеклянному мосту
  • 🌲 Самшитовый лес
  • 🏞️ Юпшарский каньон
  • 🍽️ Обед у костра

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения озера Рица - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года природа расцветает, а видимость отличная. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас июль — это идеальное время.
Озеро Рица: путешествие к сердцу Абхазии
Озеро Рица: путешествие к сердцу Абхазии
Озеро Рица: путешествие к сердцу Абхазии
Ближайшие даты:
9
июл10
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июл15
июл
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Юпшарский каньон
  • Стеклянный мост
  • Самшитовый лес
  • Голубое озеро
  • Водопад Молочный
  • Водопад Птичий Клюв
  • Пляж Светланы Аллилуевой

Описание экскурсии

Путешествие к горному озеру Рица

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых живописных маршрутов Абхазии, который приведет вас к великолепному горному озеру Рица. Это не просто поездка, а настоящая возможность увидеть красоту природы и насладиться атмосферой приключения!

Что вас ждет в пути?

  • Сказочный самшитовый лес: Прогулка по этому лесу подарит вам уникальные впечатления от общения с природой.
  • Легендарный стеклянный мост: Этот мост не только удивляет своей конструкцией, но и открывает потрясающие виды на окружающие пейзажи.
  • Водопады: Мощные потоки воды создают невероятные природные картины, которые не оставят вас равнодушными.
  • Захватывающий каньон: В этом месте природа проявляет свою силу и красоту, создавая незабываемые виды.
  • Обед у костра: Насладитесь вкусной едой в настоящем охотничьем домике, окруженном природой.

Уникальный опыт

Вы сможете увидеть озеро Рица с нетуристической стороны, что сделает ваше путешествие поистине уникальным. Это шанс насладиться моментами, которые останутся в вашей памяти на долгое время.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного приключения! Путешествие к озеру Рица — это не просто поездка, это возможность открыть для себя новые горизонты и вдохновиться красотой природы.

Каждый день в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Рица
  • Пляж Светланы Аллилуевой (дочери Сталина)
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Водопад влюблённых (Молочный)
  • Водопад Птичий клюв
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина» (Чабгарский карниз)
  • Юпшарский каньон
  • Древний самшитовый лес
  • Легендарный стеклянный мост
  • Слияние двух рек - Бзыбь и Гега
  • Голубое озеро
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Медовая пасека и винодельня (по желанию)
Что включено
  • Комфортабельный транспорт с Wi-Fi
  • Услуги гида-водителя
  • Посещение дегустации: медовая пасека и винодельня (по желанию)
Что не входит в цену
  • Въезд на Рицу (эко-сбор) - 700 руб. /взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет
  • Вход на дачу Сталина (по желанию) - 200 руб. /чел.
  • Катание на тарзанке (по желанию) - 1000 руб. /чел.
  • Катание на катере Сталина или боевой галере (по желанию) - 2500 руб. /аренда катера
  • Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, Пицунде, КПП Псоу (+1500 руб)
Завершение: Гагра, КПП Псоу, Пицунда
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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