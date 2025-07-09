Туристы отправляются в незабываемое путешествие к горному озеру Рица, проходя через живописный Юпшарский каньон и стеклянный мост.
Путешествие предлагает уникальную возможность увидеть Голубое озеро и водопады Молочный и Птичий Клюв. На маршруте также самшитовый лес и пляж Светланы Аллилуевой. В завершение - обед у костра в охотничьем домике. Этот тур дарит возможность увидеть Абхазию с нетуристической стороны
Путешествие предлагает уникальную возможность увидеть Голубое озеро и водопады Молочный и Птичий Клюв. На маршруте также самшитовый лес и пляж Светланы Аллилуевой. В завершение - обед у костра в охотничьем домике. Этот тур дарит возможность увидеть Абхазию с нетуристической стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🌉 Прогулка по стеклянному мосту
- 🌲 Самшитовый лес
- 🏞️ Юпшарский каньон
- 🍽️ Обед у костра
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения озера Рица - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года природа расцветает, а видимость отличная. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Юпшарский каньон
- Стеклянный мост
- Самшитовый лес
- Голубое озеро
- Водопад Молочный
- Водопад Птичий Клюв
- Пляж Светланы Аллилуевой
Описание экскурсии
Путешествие к горному озеру Рица
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых живописных маршрутов Абхазии, который приведет вас к великолепному горному озеру Рица. Это не просто поездка, а настоящая возможность увидеть красоту природы и насладиться атмосферой приключения!
Что вас ждет в пути?
- Сказочный самшитовый лес: Прогулка по этому лесу подарит вам уникальные впечатления от общения с природой.
- Легендарный стеклянный мост: Этот мост не только удивляет своей конструкцией, но и открывает потрясающие виды на окружающие пейзажи.
- Водопады: Мощные потоки воды создают невероятные природные картины, которые не оставят вас равнодушными.
- Захватывающий каньон: В этом месте природа проявляет свою силу и красоту, создавая незабываемые виды.
- Обед у костра: Насладитесь вкусной едой в настоящем охотничьем домике, окруженном природой.
Уникальный опыт
Вы сможете увидеть озеро Рица с нетуристической стороны, что сделает ваше путешествие поистине уникальным. Это шанс насладиться моментами, которые останутся в вашей памяти на долгое время.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного приключения! Путешествие к озеру Рица — это не просто поездка, это возможность открыть для себя новые горизонты и вдохновиться красотой природы.
Каждый день в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Рица
- Пляж Светланы Аллилуевой (дочери Сталина)
- Дача Сталина (по желанию)
- Водопад влюблённых (Молочный)
- Водопад Птичий клюв
- Смотровая площадка «Прощай, Родина» (Чабгарский карниз)
- Юпшарский каньон
- Древний самшитовый лес
- Легендарный стеклянный мост
- Слияние двух рек - Бзыбь и Гега
- Голубое озеро
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Медовая пасека и винодельня (по желанию)
Что включено
- Комфортабельный транспорт с Wi-Fi
- Услуги гида-водителя
- Посещение дегустации: медовая пасека и винодельня (по желанию)
Что не входит в цену
- Въезд на Рицу (эко-сбор) - 700 руб. /взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет
- Вход на дачу Сталина (по желанию) - 200 руб. /чел.
- Катание на тарзанке (по желанию) - 1000 руб. /чел.
- Катание на катере Сталина или боевой галере (по желанию) - 2500 руб. /аренда катера
- Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, Пицунде, КПП Псоу (+1500 руб)
Завершение: Гагра, КПП Псоу, Пицунда
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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