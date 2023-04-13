Если вам нравятся фотогеничные экскурсионные маршруты, отправляйтесь

в увлекательное приключение к живописнейшему озеру Рица, которое находится в окружении сказочных гор. Маршрут построен таким образом, что по пути вы сполна сможете вдохновиться природными красотами Абхазии.

Что вас ждетВо время следования к кристально чистому высокогорному озеру Рица вы увидите знаковые достопримечательности Абхазии. Посмотрим на Бзыбский храм и старинную крепость, а также на удивительные подвесные мосты над рекой Бзыбь. Доберемся до сказочной красоты Голубого озера и уникального Юпшарского каньона, который называют «каменным мешком». Увидим место слияния рек Гега и Бзыбь, мистически прекрасный колхидский лес, деревья которого обильно покрыты изумрудным мхом, и кристальные водопады Женские и Мужские слезы. По дороге нам встретится панорамная смотровая площадка Рицинского реликтового национального парка.

Наконец, мы доберемся до роскошного в любой сезон озера Рица, окруженного горными вершинами. Полюбуемся дачей Сталина, настоящим памятником истории с аутентичными интерьерами, и прекрасным Молочным водопадом.

Важно знать:• экологический сбор и билеты на дачу Сталина оплачиваются отдельно.