Вас ждет прекрасное высокогорное озеро Рица, путь к которому пролегает через живописнейшие места Абхазии.
Вдохновитесь природными красотами республики, которые оставляют неизгладимые впечатления у каждого, кто здесь побывал.
Вдохновитесь природными красотами республики, которые оставляют неизгладимые впечатления у каждого, кто здесь побывал.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бзыбский храм и старинная крепость
- Подвесные мосты над рекой Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Место слияния рек Гега и Бзыбь
- Колхидский лес
- Водопады Женские и Мужские слезы
- Панорамная смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Дача Сталина
- Молочный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если вам нравятся фотогеничные экскурсионные маршруты, отправляйтесь
в увлекательное приключение к живописнейшему озеру Рица, которое находится в окружении сказочных гор. Маршрут построен таким образом, что по пути вы сполна сможете вдохновиться природными красотами Абхазии.
Что вас ждетВо время следования к кристально чистому высокогорному озеру Рица вы увидите знаковые достопримечательности Абхазии. Посмотрим на Бзыбский храм и старинную крепость, а также на удивительные подвесные мосты над рекой Бзыбь. Доберемся до сказочной красоты Голубого озера и уникального Юпшарского каньона, который называют «каменным мешком». Увидим место слияния рек Гега и Бзыбь, мистически прекрасный колхидский лес, деревья которого обильно покрыты изумрудным мхом, и кристальные водопады Женские и Мужские слезы. По дороге нам встретится панорамная смотровая площадка Рицинского реликтового национального парка.
Наконец, мы доберемся до роскошного в любой сезон озера Рица, окруженного горными вершинами. Полюбуемся дачей Сталина, настоящим памятником истории с аутентичными интерьерами, и прекрасным Молочным водопадом.
Важно знать:• экологический сбор и билеты на дачу Сталина оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экологический сбор
- Билеты на дачу Сталина
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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