Рица - рай на земле

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Вас ждет прекрасное высокогорное озеро Рица, путь к которому пролегает через живописнейшие места Абхазии.

Вдохновитесь природными красотами республики, которые оставляют неизгладимые впечатления у каждого, кто здесь побывал.
Рица - рай на земле
Рица - рай на земле
Рица - рай на земле
Рица - рай на земле
Рица - рай на земле
Рица - рай на земле
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Бзыбский храм и старинная крепость
  • Подвесные мосты над рекой Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Место слияния рек Гега и Бзыбь
  • Колхидский лес
  • Водопады Женские и Мужские слезы
  • Панорамная смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Молочный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если вам нравятся фотогеничные экскурсионные маршруты, отправляйтесь
в увлекательное приключение к живописнейшему озеру Рица, которое находится в окружении сказочных гор. Маршрут построен таким образом, что по пути вы сполна сможете вдохновиться природными красотами Абхазии.
Что вас ждетВо время следования к кристально чистому высокогорному озеру Рица вы увидите знаковые достопримечательности Абхазии. Посмотрим на Бзыбский храм и старинную крепость, а также на удивительные подвесные мосты над рекой Бзыбь. Доберемся до сказочной красоты Голубого озера и уникального Юпшарского каньона, который называют «каменным мешком». Увидим место слияния рек Гега и Бзыбь, мистически прекрасный колхидский лес, деревья которого обильно покрыты изумрудным мхом, и кристальные водопады Женские и Мужские слезы. По дороге нам встретится панорамная смотровая площадка Рицинского реликтового национального парка.
Наконец, мы доберемся до роскошного в любой сезон озера Рица, окруженного горными вершинами. Полюбуемся дачей Сталина, настоящим памятником истории с аутентичными интерьерами, и прекрасным Молочным водопадом.
Важно знать:• экологический сбор и билеты на дачу Сталина оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор
  • Билеты на дачу Сталина
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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