Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара

Ускользающая красота
Погрузитесь в аутентичные уголки восточной Абхазии на уникальной экскурсии по покинутым городам, среди которых Ткуарчал с его заброшенными шахтами и ГРЭС, и призрачная Акармара.

Исследуйте постапокалиптические пейзажи, наслаждаясь панорамными видами и величественными водопадами, такими как Ирина и Великан, и завершите насыщенный день расслаблением в Кындыгских термальных источниках. Откройте для себя нечто поистине необычное и захватывающее!
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Ближайшие даты:
6
мая7
мая8
мая9
мая10
мая11
мая12
мая
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Необыкновенная поездка по восточной части республики

Страна души, несмотря на свою популярность среди туристов и кажущуюся исхоженность, скрывает множество аутентичных уголков. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по атмосферным городам восточной части республики, которые были покинуты жителями.

Знакомство с Гагрой

Начнем наше путешествие с курортной Гагры, где мы сможем увидеть знаковые локации приморского города. Этот уголок природы и истории предлагает уникальные возможности для знакомства с его культурой и архитектурой.

Город-герой Ткуарчал

Наш путь ведет в Ткуарчал, город-герой, который когда-то был крупнейшим центром добычи каменного угля в регионе. В настоящее время Ткуарчал представляет собой зону отчуждения, где буйная тропическая растительность медленно стирает с лица земли все творения рук человеческих.

Если вам близка постапокалиптическая эстетика, вы найдете здесь немало интересного:

  • заброшенная ГРЭС;
  • картинное запустение железнодорожной станции;
  • станция канатной дороги;
  • панорамная смотровая площадка на заброшенный железнодорожный мост;
  • шахты, пришедшие в упадок.

Призрачная Акармара

Акармара, некогда оживленный шахтерский поселок, сегодня привлекает сталкеров и туристов, ищущих нетривиальный досуг. Это место, полное истории и загадок, обязательно оставит впечатление.

Природные красоты и отдых

В рамках экскурсионной программы мы также отдохнем у местных водопадов:

  • Ирина (50 м);
  • Акармарский (30 м);
  • 100-метровый Великан.

Эти природные чудеса неизменно впечатляют путешественников и позволяют насладиться красотой окружающего мира.

Кындыгский термальный источник

После насыщенного дня открытий вы сможете восстановить силы у Кындыгского термального источника, который известен своими целебными свойствами.

Посещение столицы республики

Если у нас останется время, мы посетим столицу республики — прекрасный Сухум, где прогуляемся по уютной набережной и насладимся атмосферой этого замечательного города.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Эко сбор на водопадах 400 руб.
  • Кындыгский источник 300 руб.
Место начала и завершения?
КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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