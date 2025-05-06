Погрузитесь в аутентичные уголки восточной Абхазии на уникальной экскурсии по покинутым городам, среди которых Ткуарчал с его заброшенными шахтами и ГРЭС, и призрачная Акармара. Исследуйте постапокалиптические пейзажи, наслаждаясь панорамными видами и величественными водопадами, такими как Ирина и Великан, и завершите насыщенный день расслаблением в Кындыгских термальных источниках. Откройте для себя нечто поистине необычное и захватывающее!

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Ваш гид в Гагре

Леван Ваш гид в Гагре

Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Необыкновенная поездка по восточной части республики

Страна души, несмотря на свою популярность среди туристов и кажущуюся исхоженность, скрывает множество аутентичных уголков. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по атмосферным городам восточной части республики, которые были покинуты жителями.

Знакомство с Гагрой

Начнем наше путешествие с курортной Гагры, где мы сможем увидеть знаковые локации приморского города. Этот уголок природы и истории предлагает уникальные возможности для знакомства с его культурой и архитектурой.

Город-герой Ткуарчал

Наш путь ведет в Ткуарчал, город-герой, который когда-то был крупнейшим центром добычи каменного угля в регионе. В настоящее время Ткуарчал представляет собой зону отчуждения, где буйная тропическая растительность медленно стирает с лица земли все творения рук человеческих.

Если вам близка постапокалиптическая эстетика, вы найдете здесь немало интересного:

заброшенная ГРЭС;

картинное запустение железнодорожной станции;

станция канатной дороги;

панорамная смотровая площадка на заброшенный железнодорожный мост;

шахты, пришедшие в упадок.

Призрачная Акармара

Акармара, некогда оживленный шахтерский поселок, сегодня привлекает сталкеров и туристов, ищущих нетривиальный досуг. Это место, полное истории и загадок, обязательно оставит впечатление.

Природные красоты и отдых

В рамках экскурсионной программы мы также отдохнем у местных водопадов:

Ирина (50 м);

Акармарский (30 м);

100-метровый Великан.

Эти природные чудеса неизменно впечатляют путешественников и позволяют насладиться красотой окружающего мира.

Кындыгский термальный источник

После насыщенного дня открытий вы сможете восстановить силы у Кындыгского термального источника, который известен своими целебными свойствами.

Посещение столицы республики

Если у нас останется время, мы посетим столицу республики — прекрасный Сухум, где прогуляемся по уютной набережной и насладимся атмосферой этого замечательного города.