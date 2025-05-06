Исследуйте постапокалиптические пейзажи, наслаждаясь панорамными видами и величественными водопадами, такими как Ирина и Великан, и завершите насыщенный день расслаблением в Кындыгских термальных источниках. Откройте для себя нечто поистине необычное и захватывающее!
Описание экскурсии
Необыкновенная поездка по восточной части республики
Страна души, несмотря на свою популярность среди туристов и кажущуюся исхоженность, скрывает множество аутентичных уголков. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по атмосферным городам восточной части республики, которые были покинуты жителями.
Знакомство с Гагрой
Начнем наше путешествие с курортной Гагры, где мы сможем увидеть знаковые локации приморского города. Этот уголок природы и истории предлагает уникальные возможности для знакомства с его культурой и архитектурой.
Город-герой Ткуарчал
Наш путь ведет в Ткуарчал, город-герой, который когда-то был крупнейшим центром добычи каменного угля в регионе. В настоящее время Ткуарчал представляет собой зону отчуждения, где буйная тропическая растительность медленно стирает с лица земли все творения рук человеческих.
Если вам близка постапокалиптическая эстетика, вы найдете здесь немало интересного:
- заброшенная ГРЭС;
- картинное запустение железнодорожной станции;
- станция канатной дороги;
- панорамная смотровая площадка на заброшенный железнодорожный мост;
- шахты, пришедшие в упадок.
Призрачная Акармара
Акармара, некогда оживленный шахтерский поселок, сегодня привлекает сталкеров и туристов, ищущих нетривиальный досуг. Это место, полное истории и загадок, обязательно оставит впечатление.
Природные красоты и отдых
В рамках экскурсионной программы мы также отдохнем у местных водопадов:
- Ирина (50 м);
- Акармарский (30 м);
- 100-метровый Великан.
Эти природные чудеса неизменно впечатляют путешественников и позволяют насладиться красотой окружающего мира.
Кындыгский термальный источник
После насыщенного дня открытий вы сможете восстановить силы у Кындыгского термального источника, который известен своими целебными свойствами.
Посещение столицы республики
Если у нас останется время, мы посетим столицу республики — прекрасный Сухум, где прогуляемся по уютной набережной и насладимся атмосферой этого замечательного города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Эко сбор на водопадах 400 руб.
- Кындыгский источник 300 руб.