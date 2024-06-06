1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ЕЕвгения19 мая 2024Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
- ТТатьяна22 марта 2024Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
- ААнна9 марта 2024Очень рекомендую Данила в качестве гида! Очень контактный,коммуникабельный. Сумел раскрыть для нас красоту Абхазии так,что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает
- ООльга19 сентября 2023Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гагры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Гагры" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2024 год по теме «Гагры», 47 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август