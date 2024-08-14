Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)

Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Экскурсия по главным достопримечательностям Абхазии из Сухума позволит вам за один день увидеть самые важные и красивые объекты этой удивительной страны.

Вы посетите Новоафонский монастырь и Собор Великомученика Пантелеймона, полюбуетесь озером
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Рица и водопадами, прогуляетесь по Приморскому парку в Гагре. В традиционной апацхе попробуете блюда национальной кухни и узнаете секреты абхазских тостов.

Это путешествие поможет вам лучше понять культуру и историю Абхазии, насладиться её природной красотой и сделать множество памятных фотографий

5
35 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Увидеть главные достопримечательности за один день
  • 🏛️ Познакомиться с культурой и историей Абхазии
  • 🍽️ Попробовать национальную кухню
  • 📸 Сделать памятные фотографии
  • 🌿 Насладиться природной красотой
    • Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

    Что можно увидеть

  • Колоннада
  • Приморский парк
  • Ресторан Гагрипш
  • Новоафонский монастырь
  • Собор Великомученика Пантелеймона
  • Новоафонская пещера
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарские ворота
  • Озеро Рица
  • Рицинский реликтовый заповедник
  • Камень поцелуев
  • Чабгарский карниз

    • Описание экскурсии

    Визитные карточки Гагры

    Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В. В. Маяковский. Я познакомлю вас с гордостью города — рестораном «Гагрипш», на сцене которого выступал Ф. Шаляпин и звезды оперной и камерной музыки и расскажу об истории этого чуда архитектуры.

    Христианские святыни в Новом Афоне

    Вы посетите Новоафонский монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию. Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита. Сделаете памятные фотографии на фоне арочной плотины, построенной для первой абхазской ГЭС. А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами.

    Природная красота Абхазии — озера, водопады, ущелья

    • Водопад «Девичьи слёзы», «Мужские слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд.
    • Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы — «Юпшарские ворота».
    • Легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону. Там я расскажу вам легенду, связанную с образованием этого озера.
    • Лес Рицинского реликтового заповедника, «Камень поцелуев» и смотровая площадка «Чабгарский карниз», откуда открывается великолепный вид с высоты почти 800 м. над уровнем моря.

    Национальная кухня

    В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни и, главное, будете есть их традиционным способом — руками. Вы узнаете, чем отличаются абхазские тосты от всех остальных и в чем секрет красноречия. А на берегу пруда, наблюдая за белыми и чёрными лебедями, выпьете чашечку ароматного кофе.

    Организационные детали

    Дополнительные расходы:
    — Экологический сбор (700 руб. /чел.)
    — Новоафонская пещера (700 руб. /чел.)
    — Обед в апацхе (приблизительно 700 руб. /чел.)

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Сухум
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 35 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    35
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    Фотографии от путешественников

    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Евгения)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Евгения)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Евгения)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Евгения)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Николай)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Николай)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Николай)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Юлия)Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума) (Юлия)
    О
    14 авг 2024
    Данил. Вы очень хороший гид и относитесь к своей работе очень ответственно!!!! Я хоть и сама вожу машину. но езда по горным дорогам это совсем другие ощущения. Так вот. спасибо
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    Вам большое что ни на одном участке нашего путешествия не возникло даже малейшего неприятного ощущения страха!!!! Все очень увлекательно. с юмором. легко!!!От мужа большое спасибо за знакомство с национальной кухней!!! Все очень понравилось!!!! Вам желаем только успехов в работе!!! Здоровья и счастья вашим близким!!!! Спасибо!

    В
    28 июл 2024
    Были на экскурсии с Даниилом! Все очень понравилось! Приятный собеседник и рассказчик! Рекомендуем всем всем всем💙
    А
    12 июл 2024
    Спасибо огромное Данилу за интересные информативные экскурсии, много увидели, испытали незабываемые эмоции по дороге к водопаду. Данил очень грамотный гид, умеющий ювелирно водить машину в горах, с чувством юмора. Замечательная музыкальная подборка, было очень комфортно. Благодаря Данилу полюбили Абхазию и обязательно вернёмся
    Наталия
    30 июн 2024
    Спасибо Данилу за отличную экскурсию! Море положительных эмоций, интересных фактов о прекрасной Обхазии. Влюбились заново в эту страну и людей!
    Евгения
    19 мая 2024
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает
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    для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
    Т
    22 мар 2024
    Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный водитель и очень душевный человек.
    Раскрыл для нас красоту Абхазии,невероятные виды
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    главных достопримечательностей! Прекрасно знает историю родного края,рассказал необыкновенные легенды,познакомил с традиционной кухней.
    Рекомендую всем на 100%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. В общем если вы в Абхазии, то к Данилу!!!

    Анна
    9 мар 2024
    Очень рекомендую Данила в качестве гида! Очень контактный,коммуникабельный. Сумел раскрыть для нас красоту Абхазии так,что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает историю родного края, погрузил в историю Абхазии, познакомил с традиционной
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    кухней и старался,чтобы каждый этап экскурсии прошел с максимальным комфортом для нас. Я очень рада своему выбору гида и очень его рекомендую всем! Ко всему он прекрасный уверенный водитель и отличный собеседник с прекрасным чувством юмора. Спасибо!

    М
    29 дек 2023
    Были на экскурсии 28.12.23 Перед тем как брать внимательно читали все отзывы. И пришли к выводу что все отзывы правдивы. В лице Даниила вы получите: Русскоговорящего, крайне грамотного, понимающего давнего
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    знакомого экскурсовода. Человек знает своё дело. Любит родину. С ним вы можете не переживать о своей безопасности. Водит он отменно. И всегда готов помочь. Ответит на все ваши вопросы. У меня больные ноги всю жизнь хожу на костылях. Из-за этого не смогли посетить пещеры, но это не омрачило поездку. Даниил старался всячески помочь. Спасибо ему за это. В конце от него мы даже получили подарок. Экскурсию и Даниила однозначно рекомендую! Самостоятельно за один день вы точно столько не успеете посмотреть. И даже если постараетесь у вас не будет такого рассказчика. Я не капли не пожалел потраченного времени и денег это того стоит. Поверьте. Спасибо вам Даниил. Желаю много много экскурсантов.

    С
    25 мая 2023
    Все отлично!!! Данил грамотный, коммуникабельный экскурсовод.
    Н
    20 мая 2023
    Цена конечно внушительная, но оно того стоит и мы с женой ни о чем не жалеем. Отличный Гид, любит Абхазию и много о ней знает. За интересными рассказами довольно незаметно пролетели целых 12 часов. Увидели все что ожидали и даже больше.
    Цена конечно внушительная, но оно того стоит и мы с женой ни о чем не жалеем.Цена конечно внушительная, но оно того стоит и мы с женой ни о чем не жалеем.Цена конечно внушительная, но оно того стоит и мы с женой ни о чем не жалеем.
    Ю
    14 янв 2023
    Были на этой экскурсии 5.01.23. С погодой повезло, побывали на Рице в т. ч! Не пожалели! Конечно дороговато для семьи, но за один день обьехали главные достопримечательности! Данил развлекал нас разговорами всю дорогу! Молодец! Однозначно рекомендую экскурсию.
    Были на этой экскурсии 5.01.23. С погодой повезло, побывали на Рице в т. ч! Не пожалели!Были на этой экскурсии 5.01.23. С погодой повезло, побывали на Рице в т. ч! Не пожалели!
    Л
    20 сен 2022
    Добрый день! 30 августа 2022г. наша семья была на экскурсии "Главные достопримечательности Абхазии". Это было путешествие с замечательным гидом. Спасибо Данилу за отличную организацию экскурсии. Очень насыщенная программа, красота Абхазии поражает, мы в восторге от увиденного. Рекомендуем данную экскурсию с Данилом. С ним легко в общении и очень интересно!
    Е
    19 июл 2022
    Отлично продуманная экскурсия, позволяющая оценить множество природных и рукотворных достопримечательностей Абхазии за один день. Данил- отличный гид, знаток истории Абхазии, прекрасный рассказчик.
    Ирина
    5 июл 2022
    Ездили на экскурсию по главным достопримечательностям Абхазии с Данилом. Как же это было круто!!! Посетили много наикрасивейших мест, попробовали национальную кухню с застольем по-абхазски, прокатились над горной рекой и даже успели покормить чёрных лебедей в парке! В общем, все ооооочень понравилось! Огромное спасибо Даниле за незабываемые эмоции!!!
    с
    27 мар 2022
    Данил опытный, спокойный гид, хороший собеседник, любит свою страну и то, что он делает.
    Нам с женой понравилась экскурсия.

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