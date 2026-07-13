Групповая
до 20 чел.
Термальный источник Кындыг - из Сухума
Отдохнуть в купальнях с горячей целебной водой
Начало: У вашего отеля в черте города
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1050 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка к природному спа - из Сухума
Расслабиться и отдохнуть в горячих источниках села Кындыг
«Поездка проходит на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Toyota Voxy Toyota Prius»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5600 ₽
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Кындыг, Черниговка и минеральные источники: релакс-экскурсия из Сухума
Уехать туда, где природа лечит
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или минивэне, все входные билеты, дегустация»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Экскурсия соответствует описанию, все было по плану и без изъянов. Отдельно поблагодарю организаторов, что поздравили мою подружку с днем рождения, которое было в день экскурсии. Мелочь, но приятно)
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О
Очень понравилась экскурсия! Процветание вашей красивой и дружелюбной Абхазии!
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Всего 14 отзывов в Сухуме в категории "На микроавтобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Сухуме в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 1050 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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