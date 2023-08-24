Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1

Из Сухума в каньон Аапста: групповая экскурсия с разнообразными активностями

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Аацынский каньон – одно из живописных мест в Абхазии, сосредоточенное в устье реки Аапста, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей. Приглашаем вас побывать в этом удивительном месте и насладиться активными видами отдыха.
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Каньон «Аапста»
  • Аацинский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе:

  • Обзор Аацинского водопада. Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров. Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым. Имейте в виду, здесь прохладно даже в самый невыносимый зной. Место очень живописное, вокруг можно увидеть покрытые мхом камни и самшит;
  • Джиппинг по реке;
  • Рыбалка;
  • Катание на лодках в каньоне;
  • Арбалетно-лучное стрельбище;
  • Катание на тарзанке;
  • Конные прогулки;
  • Спортивные состязания;
  • Отдых в гамаках;
  • Пешая экскурсия вдоль ущелья;
  • Пикник.

Ежедневно в 10:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 авг 2023
Экскурсия интересная, инструкторы молодцы, стараются, все было замечательно!

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