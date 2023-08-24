Из Сухума в каньон Аапста: групповая экскурсия с разнообразными активностями
Аацынский каньон – одно из живописных мест в Абхазии, сосредоточенное в устье реки Аапста, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей. Приглашаем вас побывать в этом удивительном месте и насладиться активными видами отдыха.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Каньон «Аапста»
- Аацинский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Обзор Аацинского водопада. Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров. Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым. Имейте в виду, здесь прохладно даже в самый невыносимый зной. Место очень живописное, вокруг можно увидеть покрытые мхом камни и самшит;
- Джиппинг по реке;
- Рыбалка;
- Катание на лодках в каньоне;
- Арбалетно-лучное стрельбище;
- Катание на тарзанке;
- Конные прогулки;
- Спортивные состязания;
- Отдых в гамаках;
- Пешая экскурсия вдоль ущелья;
- Пикник.
Ежедневно в 10:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шакирова
24 авг 2023
Экскурсия интересная, инструкторы молодцы, стараются, все было замечательно!
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