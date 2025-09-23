Индивидуальная
Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы
Познакомиться с нетривиальными личностями и их судьбами в одном из самых интересных мест города
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Откройте для себя мир танго в Буэнос-Айресе! Узнайте историю танца, посетите музей Гарделя и ощутите атмосферу настоящего танго-квартала
Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр
Буэнос-Айрес - город, который манит своей историей и культурой. Откройте для себя его сердце, пройдя по центральным улицам и улочкам Сан-Тельмо
