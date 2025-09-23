Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы Познакомиться с нетривиальными личностями и их судьбами в одном из самых интересных мест города от $65 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго Откройте для себя мир танго в Буэнос-Айресе! Узнайте историю танца, посетите музей Гарделя и ощутите атмосферу настоящего танго-квартала Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping от $140 за всё до 15 чел. Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр Буэнос-Айрес - город, который манит своей историей и культурой. Откройте для себя его сердце, пройдя по центральным улицам и улочкам Сан-Тельмо Начало: По договорённости с организатором от $100 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Буэнос-Айреса

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в сентябре 2025 Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 140. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5

Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 21 ⭐ отзыв, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь