Индивидуальная
до 10 чел.
Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы
Познакомиться с нетривиальными личностями и их судьбами в одном из самых интересных мест города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $60 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
$37 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из чего сделан Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия по городу
Погружение в историю и культуру Буэнос-Айреса. Узнайте, почему важны даты 25 мая и 9 июля, и загляните в старейший книжный магазин
Начало: На Plaza de la Republica у Обелиска
Сегодня в 14:00
15 сен в 17:00
от $140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Откройте для себя мир танго в Буэнос-Айресе! Узнайте историю танца, посетите музей Гарделя и ощутите атмосферу настоящего танго-квартала
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $140 за всё до 15 чел.
