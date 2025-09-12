Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $37. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Кладбище Реколета: здравствуйте, господа тафофилы Познакомиться с нетривиальными личностями и их судьбами в одном из самых интересных мест города от $60 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 12 отзывов Мини-группа до 10 чел. Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района Начало: У парка Lesama Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00 $37 за человека Пешая 3 часа 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Из чего сделан Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия по городу Погружение в историю и культуру Буэнос-Айреса. Узнайте, почему важны даты 25 мая и 9 июля, и загляните в старейший книжный магазин Начало: На Plaza de la Republica у Обелиска от $140 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго Откройте для себя мир танго в Буэнос-Айресе! Узнайте историю танца, посетите музей Гарделя и ощутите атмосферу настоящего танго-квартала Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping от $140 за всё до 15 чел. Другие экскурсии Буэнос-Айреса

