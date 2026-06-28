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Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
«Если вы не довольствуетесь статьями из «Википедии» и желаете проникнуть в историю в более живом и глубоком формате, то приглашаю вас на мою авторскую прогулку»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров
Понять, как район Буэнос-Айреса превратился из оплота монашеской аскезы в центр роскоши
Начало: В районе Квартала огней (Manzana de las Luces)
Завтра в 10:30
29 июл в 10:30
от $50 за человека
Индивидуальная
Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+)
Мастер-класс по дегустации культовых сортов - от торронтес до высокогорного мальбека
«авторский ассамбляж — современное лицо аргентинского виноделия»
Завтра в 20:00
29 июл в 20:00
от $250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Мы сходили на экскурсию по одному из самых красивых районов Буэнос-Айреса, это отличная идея для романтичного свидания или для того,
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К
Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую ее всем, кто хочет
+1
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А
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что время пролетело незаметно. Особенно
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Всего 18 отзывов в Буэнос-Айресе в категории "Авторские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Авторские»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июле 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 250. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Авторские», 18 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь