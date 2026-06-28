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впечатлило, как Юлия объяснила различия между тремя католическими орденами (иезуитами, доминиканцами и францисканцами) и я своими глазами увидели храмы каждого из них!



Отдельный восторг - дегустация первого запатентованного в Аргентине напитка. Это было настоящее погружение в его историю, тем более что проходила она прямо напротив той самой аптеки, где его впервые начали продавать!



А ещё узнал про легендарные бары Буэнос-Айреса (Bar Británico и Bar Hipopótamo) и Юлия поделилась по ним честным инсайдерским мнением, которое точно убережёт от лишних ожиданий.



И настоящим открытием стал православный храм в Буэнос-Айресе, который я совсем не ожидал здесь увидеть.



От всей души рекомендую эту экскурсию и саму Юлию как чудесного, эрудированного гида! Одна из лучших прогулок за всю поездку!