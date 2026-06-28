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Авторские экскурсии от местных гидов Буэнос-Айреса

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
«Если вы не довольствуетесь статьями из «Википедии» и желаете проникнуть в историю в более живом и глубоком формате, то приглашаю вас на мою авторскую прогулку»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$40 за человека
Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров
Понять, как район Буэнос-Айреса превратился из оплота монашеской аскезы в центр роскоши
Начало: В районе Квартала огней (Manzana de las Luces)
Завтра в 10:30
29 июл в 10:30
от $50 за человека
Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+)
3 часа
Индивидуальная
Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+)
Мастер-класс по дегустации культовых сортов - от торронтес до высокогорного мальбека
«авторский ассамбляж — современное лицо аргентинского виноделия»
Завтра в 20:00
29 июл в 20:00
от $250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров
Мы сходили на экскурсию по одному из самых красивых районов Буэнос-Айреса, это отличная идея для романтичного свидания или для того,
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чтобы интересно провести время с друзьями. Погружение в исторические события города, маршрут атмосферный и познавательный. Юлия делает экскурсию по настоящему живой и запоминающейся, все очень понравилось. Если вы хотите узнать побольше о католических орденах и городских легендах, то обязательно записывайтесь!

Мы сходили на экскурсию по одному из самых красивых районов Буэнос-Айреса, это отличная идея для романтичного
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К
Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров
Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую ее всем, кто хочет
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узнать много нового, в том числе об истории различных церковных орденов в Аргентине. Маршрут проходит по району Сан-Тельмо, где много красивых церквей и других исторических зданий. Юлия очень классная, увлечённая и внимательная, ответила на все вопросы. Большое спасибо, обязательно прийду еще на новые маршруты!

Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую
Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую
Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую
Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую+1
Экскурсия по Буэнос-Айресу с гидом Юлией прошла замечательно - все было очень интересно и познавательно! Рекомендую
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А
Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что время пролетело незаметно. Особенно
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впечатлило, как Юлия объяснила различия между тремя католическими орденами (иезуитами, доминиканцами и францисканцами) и я своими глазами увидели храмы каждого из них!

Отдельный восторг - дегустация первого запатентованного в Аргентине напитка. Это было настоящее погружение в его историю, тем более что проходила она прямо напротив той самой аптеки, где его впервые начали продавать!

А ещё узнал про легендарные бары Буэнос-Айреса (Bar Británico и Bar Hipopótamo) и Юлия поделилась по ним честным инсайдерским мнением, которое точно убережёт от лишних ожиданий.

И настоящим открытием стал православный храм в Буэнос-Айресе, который я совсем не ожидал здесь увидеть.

От всей души рекомендую эту экскурсию и саму Юлию как чудесного, эрудированного гида! Одна из лучших прогулок за всю поездку!

Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что+3
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что
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Всего 18 отзывов в Буэнос-Айресе в категории "Авторские"

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Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса;
  2. Авторская прогулка в Сан-Тельмо по следам монахов и конкистадоров;
  3. Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+).
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июле 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 250. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Авторские», 18 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь