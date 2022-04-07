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Монастырь Хор Вирап и гора Арарат

В Хор Вирапе Григорий Просветитель провел в тюрьме 13 лет без еды и воды за свою христианскую веру. Именно на холме Хор Вирап в 301 году Григорий крестил армянского царя Тртад III, а потом армию и весь армянский народ. Хор Вирап находится у подножья величественной горы Арарат. Отсюда открывается животрепещущий вид на Арарат. А между прочим, Тртад I, царь армянский, построил Гарни для своей любимой царицы. О чем он оставил нам свое послании. И не только храм, но дворец и баню у кромки живописного ущелья реки Азат. Хор Вирап был основан на месте темницы древней столицы Армении Арташат. В переводе с армянского означает глубокая темница. Здесь Григорий Просветитель провел в тюрьме 13 лет без еды и воды за свою христианскую веру. Именно в Хор Вирап в 301 году Григорий крестил армянского царя Тртад III, а потом армию и весь армянский народ. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, на которой, согласно преданию, остановился Ной после Всемирного потопа.

Пещерный монастырь Гегард или Айриванк

Гарнийское ущелье, где лава и вода тысячелетиями создавали природные органы, еще никого не оставили равнодушным. Пещерный монастырь Гегард, где по легенде хранилась копье, которым поразили тело Христа, воодушевленные монахи, с толь ценной реликвией, один за другим выдалбливали в скале пещеры. Монастырь был основан в VIII веке, однако его разрушили арабы. Строительство современный монастыря началось в XII веке, а главная церковь была построена 1215 году. В течение десятилетий высекались пещеры в скале, один за другим. В пещере монастыря есть святой источник с чудодейственными свойствами. А на мастер-классе, туристы будут выпекать традиционный армянский лаваш в традиционной армянской печке — тонире. Также дегустация домашних вин и шикарный традиционный армянский обед.

Языческий храм богу Солнца в Гарни и Симфония камней

Храм был построен в I веке нашей эры. Храм построен в эллинистическом стиле из базальта, но с соблюдением всех армянских архитектурных традиций. С двух сторон храм защищает глубокое ущелье, с третьей стороны обнесен крепостной стеной. На территории комплекса также есть руины христианских церквей и баня. В Армении не только люди строили, но и вода. Тысячелетиями вода прорывала себе путь через лаву и горные породы создавая из них Симфонию камней. Дегустация домашних вин и обед (3 вида домашних вин и обед в живописном ущельем реки Азат).

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