Армения языческая, христианская и величественный Арарат

Мы покажем вам, как менялась Армения «в камне», не изменяя своим традициям

Индивидуальная
Мы покажем вам, как менялась Армения «в камне», не изменяя своим традициям.

Языческий храм, христианский монастырь и как за несколько десятилетий в скале был построен монастырь, а также живописное ущелье.
Армения языческая, христианская и величественный Арарат
Армения языческая, христианская и величественный Арарат
Армения языческая, христианская и величественный Арарат
Армения языческая, христианская и величественный Арарат
Армения языческая, христианская и величественный Арарат
Армения языческая, христианская и величественный Арарат

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Арарат
  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Гегард
  • Языческий храм Гарни
  • Симфония камней

Что вас ожидает:

    Монастырь Хор Вирап и гора Арарат
    В Хор Вирапе Григорий Просветитель провел в тюрьме 13 лет без еды и воды за свою христианскую веру. Именно на холме Хор Вирап в 301 году Григорий крестил армянского царя Тртад III, а потом армию и весь армянский народ. Хор Вирап находится у подножья величественной горы Арарат. Отсюда открывается животрепещущий вид на Арарат. А между прочим, Тртад I, царь армянский, построил Гарни для своей любимой царицы. О чем он оставил нам свое послании. И не только храм, но дворец и баню у кромки живописного ущелья реки Азат. Хор Вирап был основан на месте темницы древней столицы Армении Арташат. В переводе с армянского означает глубокая темница. Здесь Григорий Просветитель провел в тюрьме 13 лет без еды и воды за свою христианскую веру. Именно в Хор Вирап в 301 году Григорий крестил армянского царя Тртад III, а потом армию и весь армянский народ. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, на которой, согласно преданию, остановился Ной после Всемирного потопа.

    Пещерный монастырь Гегард или Айриванк

    Гарнийское ущелье, где лава и вода тысячелетиями создавали природные органы, еще никого не оставили равнодушным. Пещерный монастырь Гегард, где по легенде хранилась копье, которым поразили тело Христа, воодушевленные монахи, с толь ценной реликвией, один за другим выдалбливали в скале пещеры. Монастырь был основан в VIII веке, однако его разрушили арабы. Строительство современный монастыря началось в XII веке, а главная церковь была построена 1215 году. В течение десятилетий высекались пещеры в скале, один за другим. В пещере монастыря есть святой источник с чудодейственными свойствами. А на мастер-классе, туристы будут выпекать традиционный армянский лаваш в традиционной армянской печке — тонире. Также дегустация домашних вин и шикарный традиционный армянский обед.
    Языческий храм богу Солнца в Гарни и Симфония камней
    Храм был построен в I веке нашей эры. Храм построен в эллинистическом стиле из базальта, но с соблюдением всех армянских архитектурных традиций. С двух сторон храм защищает глубокое ущелье, с третьей стороны обнесен крепостной стеной. На территории комплекса также есть руины христианских церквей и баня. В Армении не только люди строили, но и вода. Тысячелетиями вода прорывала себе путь через лаву и горные породы создавая из них Симфонию камней. Дегустация домашних вин и обед (3 вида домашних вин и обед в живописном ущельем реки Азат).

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    • Входные билеты
    • Дегустация домашних вин
    • Обед
    • Мастер-класс по выпечки лаваша
    • Вода
    Что не входит
    • Чаевые и карманные расходы
    • Алкогольные напитки сверх программы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В фойе гостиницы
    Завершение: гостиница проживания туриста
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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