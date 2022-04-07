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Хор Вирап — место зарождения христианства в Армении

В Хор Вирапе Григорий Просветитель провел в тюрьме 13 лет без еды и воды за свою христианскую веру. Именно на холме Хор Вирап в 301 году Григорий крестил армянского царя Тртад III, а потом армию и весь армянский народ. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа.

Красивейший монастырский комплекс Нораванк

Монастырь Нораванк считается последним шедевром архитектора и скульптора Момика. Именно в Нораванке впервые был изображен лик самого Бога. Монастырь основан в XIII веке, в качестве резиденции Сюникцких епископов. Нораванк был тесно связан с лучшим университетом средневековой Армении — Гладзорским университетом.

Пещера древних людей

Рядом с Нораванком находится пещера Арени или Птичья. Люди заселили ее более 6000-и лет назад. Археологические раскопки начались в 2007 году, и пещера начала раскрывать нам свои тайны. В пещере были найдены древнейшая обувь из цельной овечьей кожи, возрастом 5500 лет, древнейшая винодельня — кувшины с вином (6000 лет) и,конечно же, человеческие жертвоприношения и ритуальные захоронения. А ведь, раскопки все еще продолжаются. Доехав до Арени и не попробовать местные вина из виноградного сорта Арени, нельзя. Этот виноград уникален тем, выдерживает 20-и градусные морозы и может расти на высоте аж 1700 метров. И самое главное, из этого винограда делают вино уже 6000 лет, о чем на поведала пещера Птичья. А в конце, вкусный традиционный обед.

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