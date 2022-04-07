Шедевры природы и архитектуры Армении

Вы увидите и узнаете о том, как менялось христианство в Армении

Индивидуальная
Вы увидите и узнаете о том, как менялось христианство в Армении.

Наши Святые места: Хор Вирап и шикарный вид на гору Арарат.

Шедевр армянской средневековой архитектуры — монастырь Нораванк.

А также, приоткроете завесу тайны над древнейшей истории Армении в пещере Арени.
Шедевры природы и архитектуры Армении
Шедевры природы и архитектуры Армении
Шедевры природы и архитектуры Армении
Шедевры природы и архитектуры Армении
Шедевры природы и архитектуры Армении
Шедевры природы и архитектуры Армении

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Арарат
  • Пещера Арени
  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк

Что вас ожидает:

    Хор Вирап — место зарождения христианства в Армении
    В Хор Вирапе Григорий Просветитель провел в тюрьме 13 лет без еды и воды за свою христианскую веру. Именно на холме Хор Вирап в 301 году Григорий крестил армянского царя Тртад III, а потом армию и весь армянский народ. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа.
    Красивейший монастырский комплекс Нораванк
    Монастырь Нораванк считается последним шедевром архитектора и скульптора Момика. Именно в Нораванке впервые был изображен лик самого Бога. Монастырь основан в XIII веке, в качестве резиденции Сюникцких епископов. Нораванк был тесно связан с лучшим университетом средневековой Армении — Гладзорским университетом.

    Пещера древних людей

    Рядом с Нораванком находится пещера Арени или Птичья. Люди заселили ее более 6000-и лет назад. Археологические раскопки начались в 2007 году, и пещера начала раскрывать нам свои тайны. В пещере были найдены древнейшая обувь из цельной овечьей кожи, возрастом 5500 лет, древнейшая винодельня — кувшины с вином (6000 лет) и,конечно же, человеческие жертвоприношения и ритуальные захоронения. А ведь, раскопки все еще продолжаются. Доехав до Арени и не попробовать местные вина из виноградного сорта Арени, нельзя. Этот виноград уникален тем, выдерживает 20-и градусные морозы и может расти на высоте аж 1700 метров. И самое главное, из этого винограда делают вино уже 6000 лет, о чем на поведала пещера Птичья. А в конце, вкусный традиционный обед.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    • Входные билеты
    • Дегустация вин
    • Обед
    • Вода
    Что не входит
    • Чаевые и карманные расходы
    • Алкогольные напитки сверх программы
    Место начала и завершения?
    гостиница проживания туриста
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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