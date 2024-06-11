Что скрывает Араратская долина

Побывать на «Диком Западе», забраться в средневековую крепость и узнать, что создали ангелы
Готовы отправиться в нестандартное путешествие? Я отвезу вас в настоящий фруктовый рай — в Араратскую долину. Вы побываете в затерянной крепости, с которой открываются виды на марсианские пейзажи. Погуляете по каньону и полюбуетесь Араратом с лучшей смотровой площадки. Заглянете в «глубокую яму» и познакомитесь с особенностями армянской церкви.
Что скрывает Араратская долина
Что скрывает Араратская долина
Что скрывает Араратская долина
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Хор Вирап

Лучший вид на Арарат открывается именно отсюда, с Арташатского холма, где когда-то кипела жизнь античной столицы. Мы с вами погуляем по территории монастыря, название которого переводится как «глубокая яма». Кто находился здесь в заточении? Узнаете на экскурсии! Также поговорим об истории и особенностях армянской церкви.

Каньон Ангелок

Оказывается, в Армении тоже есть каньоны. Кто-то говорит, что их создали ангелы, — возможно, это так. Вас ждёт небольшой треккинг по пустынным пейзажам к каньону, где вы почувствуете себя словно на Диком Западе. По пути расскажу, как и когда в нашей стране образовались такие ландшафты.

Крепость Тапи

На окраине Араратской долины расположилась средневековая крепость Тапи. С неё открывается шикарный вид на горы и сады. Здесь мы будем пить кофе и наслаждаться пейзажами, вкушая чистый воздух и красоту природы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле с кондиционером Opel Zafira B (вмещает 4 взрослых, 2 детей). Есть детское кресло (бустер). Для вас будут подготовлены освежающие салфетки и бутилированная вода.
  • В общей сложности мы проедем 150 км, часть маршрута проходит по бездорожью
  • Экскурсия предполагает пешую прогулку — около 300 метров — до каньона
  • Отдельно оплачивается обед в ресторане (по желанию)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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