Готовы отправиться в нестандартное путешествие? Я отвезу вас в настоящий фруктовый рай — в Араратскую долину. Вы побываете в затерянной крепости, с которой открываются виды на марсианские пейзажи. Погуляете по каньону и полюбуетесь Араратом с лучшей смотровой площадки. Заглянете в «глубокую яму» и познакомитесь с особенностями армянской церкви.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Хор Вирап

Лучший вид на Арарат открывается именно отсюда, с Арташатского холма, где когда-то кипела жизнь античной столицы. Мы с вами погуляем по территории монастыря, название которого переводится как «глубокая яма». Кто находился здесь в заточении? Узнаете на экскурсии! Также поговорим об истории и особенностях армянской церкви.

Каньон Ангелок

Оказывается, в Армении тоже есть каньоны. Кто-то говорит, что их создали ангелы, — возможно, это так. Вас ждёт небольшой треккинг по пустынным пейзажам к каньону, где вы почувствуете себя словно на Диком Западе. По пути расскажу, как и когда в нашей стране образовались такие ландшафты.

Крепость Тапи

На окраине Араратской долины расположилась средневековая крепость Тапи. С неё открывается шикарный вид на горы и сады. Здесь мы будем пить кофе и наслаждаться пейзажами, вкушая чистый воздух и красоту природы.

Организационные детали