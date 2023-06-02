Начнем экскурсию с небольшой прогулки по историческому центру Дилижана. Дилижан является частью Дилижанского национального парка. На исторической улице Шарамбеяна вы увидите двухэтажные дома с деревянными балконами, построенные в конце XIX начале XIX веков. В этом небольшом квартале дома очень красивые, а их уникальная архитектура отражает известный Дилижанский стиль.

Затем следует остановка около монастыря Гошаванк – древнего памятника культуры и науки, окруженного густыми лесами, где узнаете о средневековой истории этого места и деятельности великого армянского учёного Мхитара Гоша. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самым красивым хачкаром в Армении.

Потом отправимся в Агарцин, монастырь X века, где Вы узнаете о названии и судьбе монастыря, которое переводится как «игра орлов». Трапезная Агарцина является самой большой среди памятников армянского церковного зодчества.

Финишной точкой маршрута станет озеро Севан – одно из самых знаменитых достопримечательностей страны. Вы увидите, как выглядит водоём в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря, узнаете легенды о возникновении названия озера, а также самого образования озера.

Мы поднимемся на Севанский полуостров, посетим монастырь Севанаванк, построенный в VIII-IX веках княгиней Мариам в честь ее покойного мужа и насладимся прекрасным видом на озеро. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении — хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из тринадцати редких хачкаров с изображением Иисуса.

После экскурсии при желании можно пообедать в одном из уютных ресторанов на берегу Севана и попробовать знаменитую севанскую форель и сигу.

Важно знать:

Предстоит подниматься до монастыря Севанаванка 200 ступенек + 600 м. идти до Агарцина, поэтому надевайте, пожалуйста, комфортную одежду по погоде и удобную обувь.