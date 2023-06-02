В рамках тура Вы посетите Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении», увидите монастыри Гошаванк и Агарцин, откройте для себя озеро Севан – одно из крупнейших пресноводных высокогорных озер и увидите, что Армения имеет не только богатую историю и культуру, но и чудесную природу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Самая старая улица Дилижана
- Монастырь Агарцин (Дилижан)
- Монастырь Гошаванк (Дилижан)
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начнем экскурсию с небольшой прогулки по историческому центру Дилижана. Дилижан является частью Дилижанского национального парка. На исторической улице Шарамбеяна вы увидите двухэтажные дома с деревянными балконами, построенные в конце XIX начале XIX веков. В этом небольшом квартале дома очень красивые, а их уникальная архитектура отражает известный Дилижанский стиль.
Затем следует остановка около монастыря Гошаванк – древнего памятника культуры и науки, окруженного густыми лесами, где узнаете о средневековой истории этого места и деятельности великого армянского учёного Мхитара Гоша. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самым красивым хачкаром в Армении.
Потом отправимся в Агарцин, монастырь X века, где Вы узнаете о названии и судьбе монастыря, которое переводится как «игра орлов». Трапезная Агарцина является самой большой среди памятников армянского церковного зодчества.
Финишной точкой маршрута станет озеро Севан – одно из самых знаменитых достопримечательностей страны. Вы увидите, как выглядит водоём в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря, узнаете легенды о возникновении названия озера, а также самого образования озера.
Мы поднимемся на Севанский полуостров, посетим монастырь Севанаванк, построенный в VIII-IX веках княгиней Мариам в честь ее покойного мужа и насладимся прекрасным видом на озеро. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении — хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из тринадцати редких хачкаров с изображением Иисуса.
После экскурсии при желании можно пообедать в одном из уютных ресторанов на берегу Севана и попробовать знаменитую севанскую форель и сигу.
Важно знать:
Предстоит подниматься до монастыря Севанаванка 200 ступенек + 600 м. идти до Агарцина, поэтому надевайте, пожалуйста, комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга профессионального гида (при выборе билета с гидом)
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (минивэн)
- Входные билеты
- Бутилированная вода
- Бесплатный Wi-Fi
- Трансфер (встреча и возвращение в ваш отель)
- Что не входит
- Традиционный обед
- Который можно заказать за дополнительную плату
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гостем
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Предстоит подниматься до монастыря Севанаванка 200 ступенек + 600 м идти до Агарцина
- Поэтому надевайте
- Пожалуйста
- Комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании