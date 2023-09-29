Арка Егише Чаренца

Первая остановка у арки «Егише Чаренца», которая возведена в честь известного поэта, невероятно любящего свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.

Храм Гарни

Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство. Гид расскажет вам множество интересных фактов об истории и символизме этого места, а также о религиозных обрядах, проводимых здесь.

При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

Монастырь Гегард

Затем вы отправитесь в монастырь Гегард, который расположен в живописной долине Азат. Название «Гегард» означает «копье» и связано с легендой о том, что монастырь хранил священное копье, которое было привезено в Армению. Этот монастырь, высеченный в скалах, является важным памятником раннего христианства и внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы сможете ощутить мощь этого места, прогулявшись по его таинственным пещерам и рассмотрев изысканно вырезанные кресты и скульптуры.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Oзерo Севан — самоe большоe озерo в Армении и одно из самых высокогорных озер в мире. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование.

Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в VIII веке и внесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы — севанский ишхан, рыбку сиг и раков.