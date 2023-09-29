Индивидуальная экскурсия из Еревана: Прикоснитесь к истории и культуре Армении
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Армении, чтобы открыть величие ее культурного наследия и природных чудес.
Эта поездка предоставит вам возможность погрузиться в богатство и многогранность армянской культуры, полюбоваться уникальными архитектурными шедеврами и насладиться отдыхом в окружении великолепных природных пейзажей.
Эта поездка предоставит вам возможность погрузиться в богатство и многогранность армянской культуры, полюбоваться уникальными архитектурными шедеврами и насладиться отдыхом в окружении великолепных природных пейзажей.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Арка Егише Чаренца
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Арка Егише Чаренца
Первая остановка у арки «Егише Чаренца», которая возведена в честь известного поэта, невероятно любящего свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.
Храм Гарни
Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство. Гид расскажет вам множество интересных фактов об истории и символизме этого места, а также о религиозных обрядах, проводимых здесь.
При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.
Монастырь Гегард
Затем вы отправитесь в монастырь Гегард, который расположен в живописной долине Азат. Название «Гегард» означает «копье» и связано с легендой о том, что монастырь хранил священное копье, которое было привезено в Армению. Этот монастырь, высеченный в скалах, является важным памятником раннего христианства и внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы сможете ощутить мощь этого места, прогулявшись по его таинственным пещерам и рассмотрев изысканно вырезанные кресты и скульптуры.
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Oзерo Севан — самоe большоe озерo в Армении и одно из самых высокогорных озер в мире. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование.
Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в VIII веке и внесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы — севанский ишхан, рыбку сиг и раков.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт с кондиционером, профессиональный водитель
- Трансфер из любой точки Еревана
- Услуги профессионального гида (при выборе билета с гидом)
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Входной билет в Храм Гарни (1500 драм)
- Входной билет в «Симфонию камней» (200 драм)
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
Летние
Выездные
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Храм Гарни и монастырь Гегард
Святые места
Обзорные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Гегард
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Увидеть самые знаменитые места Армении и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Из вашего отеля
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
€157 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
у вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
от 196€167 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
Завтра
5 окт
6 окт
9 окт
€150 за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии