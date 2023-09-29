Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан

Индивидуальная экскурсия из Еревана: Прикоснитесь к истории и культуре Армении

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Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Армении, чтобы открыть величие ее культурного наследия и природных чудес.

Эта поездка предоставит вам возможность погрузиться в богатство и многогранность армянской культуры, полюбоваться уникальными архитектурными шедеврами и насладиться отдыхом в окружении великолепных природных пейзажей.
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Ближайшие даты:
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сен
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сен
1
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3
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Что вас ожидает:

  • Арка Егише Чаренца
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Арка Егише Чаренца

Первая остановка у арки «Егише Чаренца», которая возведена в честь известного поэта, невероятно любящего свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.

Храм Гарни

Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство. Гид расскажет вам множество интересных фактов об истории и символизме этого места, а также о религиозных обрядах, проводимых здесь.
При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

Монастырь Гегард

Затем вы отправитесь в монастырь Гегард, который расположен в живописной долине Азат. Название «Гегард» означает «копье» и связано с легендой о том, что монастырь хранил священное копье, которое было привезено в Армению. Этот монастырь, высеченный в скалах, является важным памятником раннего христианства и внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы сможете ощутить мощь этого места, прогулявшись по его таинственным пещерам и рассмотрев изысканно вырезанные кресты и скульптуры.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Oзерo Севан — самоe большоe озерo в Армении и одно из самых высокогорных озер в мире. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование.
Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в VIII веке и внесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы — севанский ишхан, рыбку сиг и раков.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт с кондиционером, профессиональный водитель
  • Трансфер из любой точки Еревана
  • Услуги профессионального гида (при выборе билета с гидом)
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Входной билет в Храм Гарни (1500 драм)
  • Входной билет в «Симфонию камней» (200 драм)
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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