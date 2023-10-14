Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром

Индивидуальный трансфер из Еревана: посетите величественные базальтовые скалы

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Есть такое выражение: «попасть с корабля на бал».

Именно такую возможность мы предлагаем вам в нашем насыщенном туре: мы встретим вас в аэропорту и прямо оттуда вы отправитесь на увлекательную экскурсию по знаковым достопримечательностям Армении.

В рамках данного индивидуального тура вы посетите арку Егише Чаренца, языческий храм Гарни, ущелье «Симфония камней» и монастырский комплекс Гегард.
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
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19
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20
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даты

Что вас ожидает:

  • Арка Егише Чаренца
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Симфония Камней
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы встретим Вас в аэропорту с табличкой и проведем незабываемый тур, который запомнится навсегда!
Первая остановка будет у арки Егише Чаренца, затем у храма Бога Солнца Митры — Гарни — единственного языческого храма в Армении.
При следующей остановке Вас поразит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Помимо этого вы насладитесь красотой ущелья «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб высотой около 100 м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Входные билеты
  • Вода
Что не входит
  • Обед
  • Обратный трансфер в аэропорт (по запросу можем организовать за дополнительную плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Трансфер
Храм Гарни и монастырь Гегард
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На микроавтобусе

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