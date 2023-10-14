Что вас ожидает:

Мы встретим Вас в аэропорту с табличкой и проведем незабываемый тур, который запомнится навсегда!

Первая остановка будет у арки Егише Чаренца, затем у храма Бога Солнца Митры — Гарни — единственного языческого храма в Армении.

При следующей остановке Вас поразит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Помимо этого вы насладитесь красотой ущелья «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб высотой около 100 м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.