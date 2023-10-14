Индивидуальный трансфер из Еревана: посетите величественные базальтовые скалы
Есть такое выражение: «попасть с корабля на бал».
Именно такую возможность мы предлагаем вам в нашем насыщенном туре: мы встретим вас в аэропорту и прямо оттуда вы отправитесь на увлекательную экскурсию по знаковым достопримечательностям Армении.
В рамках данного индивидуального тура вы посетите арку Егише Чаренца, языческий храм Гарни, ущелье «Симфония камней» и монастырский комплекс Гегард.
Именно такую возможность мы предлагаем вам в нашем насыщенном туре: мы встретим вас в аэропорту и прямо оттуда вы отправитесь на увлекательную экскурсию по знаковым достопримечательностям Армении.
В рамках данного индивидуального тура вы посетите арку Егише Чаренца, языческий храм Гарни, ущелье «Симфония камней» и монастырский комплекс Гегард.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
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окт
16
окт
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окт
18
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Арка Егише Чаренца
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония Камней
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Мы встретим Вас в аэропорту с табличкой и проведем незабываемый тур, который запомнится навсегда!
Первая остановка будет у арки Егише Чаренца, затем у храма Бога Солнца Митры — Гарни — единственного языческого храма в Армении.
При следующей остановке Вас поразит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Помимо этого вы насладитесь красотой ущелья «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб высотой около 100 м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Обратный трансфер в аэропорт (по запросу можем организовать за дополнительную плату)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: АэропортЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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