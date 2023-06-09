Приглашаем в душевное фотопутешествие по идиллическим окрестностям Еревана! Вы полюбуетесь застывшей лавой вулкана Гутанасар и могучими стенами средневековой крепости. Понаблюдаете за лошадьми и, если пожелаете, возьмёте урок верховой езды. А мы расскажем много интересного об Армении и сделаем для вас сотни потрясающих кадров.

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Описание

Что вас ожидает

Потухший вулкан Гутанасар. Мы остановимся у подножия настоящего вулкана, чтобы сфотографироваться на фоне застывшей лавы.

Средневековая крепость. Вы погуляете по руинам крепости 10 века и поймёте, почему её называют «неприступной обителью Богов». Отыщете тайный ход и узнаете, куда он ведёт.

Минеральные воды Бжни. Мы заедем на минеральный источник с вкуснейшей водой, которую даже отправляют на экспорт.

Живописная конюшня. Вы сможете взять урок верховой езды или отправиться на конную прогулку по полям. Кроме того, мы сделаем яркие кадры с лошадьми и попьём чай с горными травами.

Организационные детали