Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана

Посетить потухший вулкан, древнюю крепость, живописную конюшню и получить яркие снимки на память

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Ответы на вопросы
Приглашаем в душевное фотопутешествие по идиллическим окрестностям Еревана! Вы полюбуетесь застывшей лавой вулкана Гутанасар и могучими стенами средневековой крепости. Понаблюдаете за лошадьми и, если пожелаете, возьмёте урок верховой езды. А мы расскажем много интересного об Армении и сделаем для вас сотни потрясающих кадров.
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Фотопутешествие по живописным окрестностям Еревана
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Потухший вулкан Гутанасар. Мы остановимся у подножия настоящего вулкана, чтобы сфотографироваться на фоне застывшей лавы.

Средневековая крепость. Вы погуляете по руинам крепости 10 века и поймёте, почему её называют «неприступной обителью Богов». Отыщете тайный ход и узнаете, куда он ведёт.

Минеральные воды Бжни. Мы заедем на минеральный источник с вкуснейшей водой, которую даже отправляют на экспорт.

Живописная конюшня. Вы сможете взять урок верховой езды или отправиться на конную прогулку по полям. Кроме того, мы сделаем яркие кадры с лошадьми и попьём чай с горными травами.

Организационные детали

  • В стоимость включены: транспорт и фотосъёмка на iphone 14
  • Отправляем все исходники и 10-15 фото на ваш выбор с обработкой/цветокоррекцией
  • Конная прогулка оплачивается отдельно (по желанию) — 10000 драм за час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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