Посетить потухший вулкан, древнюю крепость, живописную конюшню и получить яркие снимки на память
Приглашаем в душевное фотопутешествие по идиллическим окрестностям Еревана! Вы полюбуетесь застывшей лавой вулкана Гутанасар и могучими стенами средневековой крепости. Понаблюдаете за лошадьми и, если пожелаете, возьмёте урок верховой езды. А мы расскажем много интересного об Армении и сделаем для вас сотни потрясающих кадров.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Потухший вулкан Гутанасар. Мы остановимся у подножия настоящего вулкана, чтобы сфотографироваться на фоне застывшей лавы.
Средневековая крепость. Вы погуляете по руинам крепости 10 века и поймёте, почему её называют «неприступной обителью Богов». Отыщете тайный ход и узнаете, куда он ведёт.
Минеральные воды Бжни. Мы заедем на минеральный источник с вкуснейшей водой, которую даже отправляют на экспорт.
Живописная конюшня. Вы сможете взять урок верховой езды или отправиться на конную прогулку по полям. Кроме того, мы сделаем яркие кадры с лошадьми и попьём чай с горными травами.
Организационные детали
- В стоимость включены: транспорт и фотосъёмка на iphone 14
- Отправляем все исходники и 10-15 фото на ваш выбор с обработкой/цветокоррекцией
- Конная прогулка оплачивается отдельно (по желанию) — 10000 драм за час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Парк Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 3121 туриста
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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