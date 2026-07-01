Из Еревана отправляемся в путешествие сквозь тысячелетия — к главным символам Армении. Вы увидите библейский Арарат на горизонте и подземную темницу, где родилось армянское христианство. А ещё посмотрите на единственный сохранившийся языческий храм и монастырь, высеченный прямо в скале. По дороге поговорим о традициях, быте, культуре гостеприимства и прошлом.
Описание экскурсии
9:00–9:40 — трансфер из Еревана
Переезды между локациями занимают ~20–40 мин, каждая остановка — до 1 ч.
- Хор Вирап. Одно из главных святых мест Армении, которое связано с Григорием Просветителем. Именно здесь он провёл годы в подземной темнице. Мы расскажем, какую роль патриарх сыграл в истории принятия христианства в Армении
- Арка Чаренца. Живописная остановка с панорамным видом на Арарат для атмосферных фотографий. Мы поговорим о горе как о важнейшем символе для армян, о её культурном и духовном значении
- Храм Гарни и обед (1,5 ч). Единственная сохранившаяся языческая церковь страны — редкий памятник эллинистической архитектуры. Вы узнаете о дохристианской Армении, а после отправитесь в кафе, где сможете сделать заказ по меню
- Симфония камней. Ущелье с базальтовыми колоннами, где природа создала необычный каменный «орга́н» высотой в десятки метров
- Азатское водохранилище. Живописный вид по маршруту, дополняющий впечатление от горных ландшафтов
- Монастырь Гегард. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть комплекса высечена прямо в скале. Это место известно особой духовной атмосферой и удивительной акустикой
17:00–18:00 — возвращение в Ереван
Время может немного меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе, микроавтобусе или минивэне с кондиционером
- Маршрут не требует специальной физической подготовки, но предполагает пешие прогулки, ступени и участки с неровной поверхностью. Спуск к Симфонии камней может быть неудобен для людей с серьёзными проблемами с коленями, спиной или ограниченной мобильностью
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются
- Билет в храм Гарни — ~1500 драмов (€4) за чел.
- Вход к Симфонии камней — ~300 драмов (€0,7) за чел.
- Обед (по желанию) — ~4000–6000 драмов (€10–15) за чел.
в субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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