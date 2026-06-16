Дорога из Еревана в Тбилиси может стать не просто переездом, а полноценным путешествием по северной Армении.
По пути вы увидите озеро Севан и монастырь Севанаванк, проедете через зелёный Дилижан, остановитесь у озера Парз и побываете на Иджеванском винно-коньячном заводе. Так трансфер соединит комфортный маршрут, красивые виды и знакомство с армянской культурой.
По пути вы увидите озеро Севан и монастырь Севанаванк, проедете через зелёный Дилижан, остановитесь у озера Парз и побываете на Иджеванском винно-коньячном заводе. Так трансфер соединит комфортный маршрут, красивые виды и знакомство с армянской культурой.
Описание трансфер
- Маршрут начнётся с озера Севан — одного из крупнейших высокогорных озёр мира, известного своими потрясающими пейзажами.
- Затем вы посетите монастырь Севанаванк IX века, откуда открываются великолепные виды на озеро и окружающие горы.
- Продолжая путь через Дилижан, который часто называют «армянской Швейцарией», вы остановитесь у живописного озера Парз, окружённого густыми лесами и славящегося своей зеркальной гладью.
- Завершит программу посещение Иджеванского винно-коньячного завода, где вас ждут экскурсия и дегустация армянских вин и коньяков.
- После экскурсии вы продолжите путь в Тбилиси, наслаждаясь живописными пейзажами северной Армении.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельных седанах, минивэнах и микроавтобусах в зависимости от размера группы.
- Детские кресла предоставляются по предварительному запросу.
- В автомобиле доступны Wi-Fi и бутилированная вода.
- При бронировании укажите дату поездки, место подачи, пункт назначения, количество пассажиров и багажа.
- Для трансфера из аэропорта необходимо сообщить номер рейса и время прибытия.
- В случае задержки рейса водитель отслеживает его статус и ожидает без дополнительной оплаты.
- С вами будет водитель из нашей команды.
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилит — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 76 туристов
Меня зовут Лилит, я представляю команду гидов в Ереване. Вот уже более 7 лет мы проводим индивидуальные и групповые туры по Армении. Мы расскажем и покажем вам Армению такой, какой
Входит в следующие категории Еревана
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