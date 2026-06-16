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Провёл экскурсии для 76 туристов

читать дальше уменьшить мы видим её сами: гордой, как свои горы, но гостеприимной, как её природа; загадочной и древней, но такой настоящей и искренней. Давайте вместе погрузимся в её богатую историю, прикоснёмся к древней культуре армянского народа, насладимся её природой, кухней, искусством и красотой!

Меня зовут Лилит, я представляю команду гидов в Ереване. Вот уже более 7 лет мы проводим индивидуальные и групповые туры по Армении. Мы расскажем и покажем вам Армению такой, какой