«Крылья Татева» — это:• Самая длинная реверсивная канатная дорога в мире (5752 м), попавшая в Книгу рекордов Гиннесса;
12 минут незабываемого полёта над ущельем бурной реки Воротан;
Небесная магистраль на высоте 320 м;
Современные инженерные решения австрийско-швейцарской группы Doppelmayr/ Garaventa. Татевский монастырский комплексТатевский монастырь — исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Гармония монастыря и окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении.
Реставрация обители, восстановление её образовательного значения и возражение жизни — главные цели программы «Возрождение Татева», частью которого является канатная дорога «Крылья Татева». Здесь перед вами предстанут:• Могучие крепостные стены на неприступных скалах;