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Канатная дорога «Крылья Татева» — Монастырь Татев

Андраник А.
Андраник А. – Гид из Еревана
«Крылья Татева» являются воздушной дорогой к природным и историческим сокровищам южного региона Армении — Сюника.
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Канатная дорога «Крылья Татева» — Монастырь Татев
Канатная дорога «Крылья Татева» — Монастырь Татев

Что вы увидите

  • Канатная дорога "Крылья Татева"
  • Монастырский комплекс Татев
«Крылья Татева» — это:• Самая длинная реверсивная канатная дорога в мире (5752 м), попавшая в Книгу рекордов Гиннесса;
  • 12 минут незабываемого полёта над ущельем бурной реки Воротан;
  • Небесная магистраль на высоте 320 м;
  • Современные инженерные решения австрийско-швейцарской группы Doppelmayr/ Garaventa. Татевский монастырский комплексТатевский монастырь — исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Гармония монастыря и окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении.
  • Реставрация обители, восстановление её образовательного значения и возражение жизни — главные цели программы «Возрождение Татева», частью которого является канатная дорога «Крылья Татева». Здесь перед вами предстанут:• Могучие крепостные стены на неприступных скалах;
  • Древняя маслодавильня с каменными жерновами;
  • Качающийся столп — уникальное средневековое сооружение;
  • Старинные фрески европейских мастеров.
Что входит
  • Пассажирские перевозки
  • Услуги гида
  • Бутылки води по каждому
  • Налоги
Что не входит
  • Входные билеты "Крылья Татева" (7000 др)
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Ул. Налбандяна 7
Канатная дорога «Крылья Татева» — Монастырь Татев
Канатная дорога «Крылья Татева» — Монастырь Татев
Канатная дорога «Крылья Татева» — Монастырь Татев
Канатная дорога «Крылья Татева» — Монастырь Татев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андраник А.
Андраник А.
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