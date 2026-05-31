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во сколько нужно будет приехать, откуда нас забрать, все изменения фиксировал как письменно, так и на сайте, и пошел нам на встречу, поскольку нас было пять человек, а тур рассчитан на четверых.

Весь маршрут прошёл в тёплой, домашней атмосфере, в очень комфортабельный машине. Мы включали свою музыку, когда перемещались между локациями, пели и очень много говорили. Давит безумно интересно рассказывает про Армению, и для нас, как для людей, что приехали сюда впервые - было интересно слушать.

Красота природы и старинных мест завораживала, мы ездили в монастырь Норавак, к санаторию Жемрук, посмотрели на водопад - волосы Русалки. Так же останавливались у абрикосовых полей, усеянных маком, нам повезло, что мы застали такой пейзаж в мае. Мы посетили крепость Смбатаберд и Цахац Кар. Какие виды оттуда открываются: горы присыпаны снегом, рядом с ними плывут облака, а рядом старинная крепость.

А какой у нас был ужин! Отдельное спасибо Артуру и его жене. Я чувствовала себя как дома.

Если резюмировать мой отзыв, то хочу сказать, что я в восторге! Знакомство с Арменией прошло отлично, ведь оказаться в руках у Давита, значит, оказаться в самых надежных руках. ❤