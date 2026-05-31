Приготовьтесь: это будет насыщенный день! Вы посетите средневековый монастырь Нораванк, узнаете о винодельческих традициях Арени на дегустации местных вин, полюбуетесь водопадом Волосы Русалки.
А затем — вишенка путешествия: подъём на внедорожниках на вулкан Вайоц с захватывающими панорамными видами и спуском в кратер.
А затем — вишенка путешествия: подъём на внедорожниках на вулкан Вайоц с захватывающими панорамными видами и спуском в кратер.
Описание экскурсии
- 8:30–10:00 — дорога из Еревана к монастырю Нораванк
- 10:00–11:00 — осмотр монастыря
- 11:10–11:50 — визит на винодельню Арени, дегустация
- 12:20–13:20 — обед (по желанию): можно в местном кафе или по-домашнему в селе
- 13:20–13:50 — дорога к водопаду Волосы Русалки
- 13:50–14:50 — отдых, прогулка и фото у водопада и в городе Джермук
- 14:50–15:50 — подъём на внедорожниках к кратеру вулкана Вайоц на высоту 2586 м
- 15:50–16:50 — пребывание на кратере: панорамы, фото
- 16:50–17:30 — возвращение к основной машине
- 17:30–19:30 — дорога обратно в Ереван
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- Едем из Еревана на комфортабельном автомобиле Honda Elysion, Mercedes Viano, Toyota Alphard, Mitsubishi Grandis, Nissan Sentra или Nissan Altima
- На вулкан поднимаемся на специально подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol (включено в стоимость)
- Экскурсия подходит для всех и не требует особой физической подготовки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на винодельню Арени — 1000 драмов за чел. (~ €2,3). Дегустация вин включена в билет
- Обед:
— кафе / фуд-корт — 3000–5000 драмов за чел. (~ €7–12)
— по-домашнему в селе — 7000–8000 драмов за чел. (~ €17–19)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я представляю команду опытных гидов. С 2015 года мы с душой и заботой организуем индивидуальные экскурсии по всей Армении. С нами вас ждут: — Уникальные маршруты по самым красивым местам — древние
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала. Ощущение, что действительно приехала в гости к другу, которого давно не видела. Очень душевно, необычно. Давит отличный рассказчик, много узнали из истории
Давит
Ответ организатора:
Екатерина! Большое спасибо за такие добрые слова! 😊 Очень рад, что этот день оставил у вас столько ярких впечатлений. Передам
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Если хотите посмотреть лучшие места Армении, где даже не бывали местные и узнать, что такое армянское гостеприимство, тот вам однозначно к Давиту!
С момента бронирования, Давит всегда был на связи, уточнял,
С момента бронирования, Давит всегда был на связи, уточнял,
Давит
Ответ организатора:
Спасибо за такой тёплый отзыв!
Мне было очень приятно провести для вас эту поездку и показать красоты Армении 😊
Мне было очень приятно провести для вас эту поездку и показать красоты Армении 😊
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И
Путешествие было классным, можно было заниматься ассасин кридингом в древней крепости, лазать по горам и смотреть на многогранную природу страны. Также в конце нас накормили очень вкусной едой, которая казалась бесконечной, а атмосфера была настолько чарующей, что время прошло незаметно и не хотелось уходить из стола
Давит
Ответ организатора:
Илья, спасибо за тёплый отзыв 😊 Очень рад, что экскурсия оставила у вас такие впечатления. Буду рад новой встрече в Армении!
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А
Это была удивительная поездка. Было ощущение что это не организованная поездка, а поездка с друзьями!
Мы много пели смеялись. А в конце нас ожидал семейный ужин.
Армянское гостеприимство-вот как бы я назвала эту поездку.
Обязательно посоветуем Давида и его команду друзьям и сами еще обязательно обратимся 💔
Мы много пели смеялись. А в конце нас ожидал семейный ужин.
Армянское гостеприимство-вот как бы я назвала эту поездку.
Обязательно посоветуем Давида и его команду друзьям и сами еще обязательно обратимся 💔
Давит
Ответ организатора:
Александра, спасибо за тёплые слова 😊 Рад, что поездка «как с друзьями» вам понравилась.
Для меня главное — показать Армению моими глазами и душой
Для меня главное — показать Армению моими глазами и душой
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