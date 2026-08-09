Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
Прокатиться на лыжах по склонам города-курорта, а затем расслабиться в термальном бассейне
Это приключение позволит за 1 день оценить природный диапазон Армении — от снежных вершин до бурлящих источников.
Сперва вы окажетесь на склонах Цахкадзора, прокатитесь на лыжах и подниметесь к облакам по канатной дороге. Затем расслабитесь душой и телом в целебных ваннах Анкавана. Я не дам вам заскучать в дороге и расскажу об истории, культуре и кухне Армении.
Описание экскурсии
Горнолыжные склоны Цахкадзора
В первой части путешествия мы отправимся в древний город и по совместительству один из лучших горнолыжных курортов Армении, Цахкадзор. С ноября по май здесь найдут трассы по душе и опытные, и начинающие лыжники — а мы снабдим вас снаряжением, билетами на подъемник и экипировкой.
Зимой у вас будет время вдоволь покататься на склонах, но Цахкадзор хорош в любое время года. Мы поднимемся на вершину горы по канатной дороге, окинем взглядом леса и горы, поговорим об истории этих мест: о том, как Цахкадзор служил армянским царям и когда превратился в спортивный центр страны.
Термальные бассейны Анкавана
После нескольких часов катания, заснеженные и немного уставшие, мы приедем в Анкаван. Качеством воды местные природные бассейны схожи с термами Ессентуков. Целебные источники и грязевые ванны Анкавана особенно полезны при нарушениях обмена веществ, но в любом случае помогут вам отогреться и расслабиться после спорта. Вы проведете около часа в теплом открытом бассейне, отдыхая в 39-градусной воде среди лесных пейзажей.
Организационные детали
В Цахкадзоре мы проведем до 3 часов и около 1 часа в бассейне. Вместе с дорогой экскурсия займет 6,5-7 часов.
Позаботьтесь о теплой одежде, возьмите солнцезащитные очки, купальник, полотенце
Транспорт от/до Еревана включен в стоимость экскурсии
В стоимость не включено: входные билеты (канатная дорога, термальный бассейн), прокат лыж. При желании вы также можете дополнительно арендовать шлемы, очки и лыжную одежду.
Стоимость указана для 1-2 человек. При увеличении группы стоимость изменится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 956 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях.
Специализируюсь на читать дальшеуменьшить
природных памятниках и историко-культурных достопримечательностях — в Армении их очень много. Помимо исторической программы мы с путешественниками говорим о традициях, армянском характере, кухне, языке, спорте — обо всём, что помогает глубже понять страну и её жителей.
Я легко нахожу контакт с разными людьми, в том числе с детьми. Стараюсь, чтобы каждый гость уехал с ощущением тёплого приёма и увёз с собой частичку Армении — и желание обязательно вернуться.
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