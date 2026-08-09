Это приключение позволит за 1 день оценить природный диапазон Армении — от снежных вершин до бурлящих источников. Сперва вы окажетесь на склонах Цахкадзора, прокатитесь на лыжах и подниметесь к облакам по канатной дороге. Затем расслабитесь душой и телом в целебных ваннах Анкавана. Я не дам вам заскучать в дороге и расскажу об истории, культуре и кухне Армении.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горнолыжные склоны Цахкадзора

В первой части путешествия мы отправимся в древний город и по совместительству один из лучших горнолыжных курортов Армении, Цахкадзор. С ноября по май здесь найдут трассы по душе и опытные, и начинающие лыжники — а мы снабдим вас снаряжением, билетами на подъемник и экипировкой.

Зимой у вас будет время вдоволь покататься на склонах, но Цахкадзор хорош в любое время года. Мы поднимемся на вершину горы по канатной дороге, окинем взглядом леса и горы, поговорим об истории этих мест: о том, как Цахкадзор служил армянским царям и когда превратился в спортивный центр страны.

Термальные бассейны Анкавана

После нескольких часов катания, заснеженные и немного уставшие, мы приедем в Анкаван. Качеством воды местные природные бассейны схожи с термами Ессентуков. Целебные источники и грязевые ванны Анкавана особенно полезны при нарушениях обмена веществ, но в любом случае помогут вам отогреться и расслабиться после спорта. Вы проведете около часа в теплом открытом бассейне, отдыхая в 39-градусной воде среди лесных пейзажей.

Организационные детали