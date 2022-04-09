Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники

Прокатиться на лыжах по склонам города-курорта, а затем расслабиться в термальном бассейне

Индивидуальная
Это приключение позволит за 1 день оценить природный диапазон Армении — от снежных вершин до бурлящих источников.

Сперва вы окажетесь на склонах Цахкадзора, прокатитесь на лыжах и подниметесь к облакам по канатной дороге.

Затем расслабитесь душой и телом в целебных ваннах Анкавана.

Я не дам вам заскучать в дороге и расскажу об истории, культуре и кухне Армении.
Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
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Что вас ожидает

Горнолыжные склоны Цахкадзора

В первой части путешествия мы отправимся в древний город и по совместительству один из лучших горнолыжных курортов Армении, Цахкадзор. С ноября по май здесь найдут трассы по душе и опытные, и начинающие лыжники — а мы снабдим вас снаряжением, билетами на подъемник и экипировкой.

Зимой у вас будет время вдоволь покататься на склонах, но Цахкадзор хорош в любое время года. Мы поднимемся на вершину горы по канатной дороге, окинем взглядом леса и горы, поговорим об истории этих мест: о том, как Цахкадзор служил армянским царям и когда превратился в спортивный центр страны.

Термальные бассейны Анкавана

После нескольких часов катания, заснеженные и немного уставшие, мы приедем в Анкаван. Качеством воды местные природные бассейны схожи с термами Ессентуков. Целебные источники и грязевые ванны Анкавана особенно полезны при нарушениях обмена веществ, но в любом случае помогут вам отогреться и расслабиться после спорта. Вы проведете около часа в теплом открытом бассейне, отдыхая в 39-градусной воде среди лесных пейзажей.

Организационные детали

  • В Цахкадзоре мы проведем до 3 часов и около 1 часа в бассейне. Вместе с дорогой экскурсия займет 6,5-7 часов.
  • Позаботьтесь о теплой одежде, возьмите солнцезащитные очки, купальник, полотенце
  • В стоимость включено: транспорт от/до Еревана, входные билеты (канатная дорога, термальный бассейн), прокат лыж. При желании вы можете дополнительно арендовать шлемы, очки и лыжную одежду.
  • Стоимость указана для 1-2 человек. При увеличении группы стоимость изменится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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