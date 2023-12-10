Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк

Индивидуальная экскурсия в Ереване
За один день вы посетите несколько «жемчужин» Армении.

Монастырь Хор Вирап раскроет вам историю становления христианства в стране, живописное озеро Севан, расположенное прямо посреди гор, удивит прозрачной и чистой водой.

Неподалеку от него расположился на берегу монастырь Севанаванк, возведенный монахами еще в VIII веке, — настоящий памятник армянского раннесредневекового зодчества.
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
билет до 3 человек (без гида)$116
билет до 3 человек(с гидом)$160
билет до 7 человек (без гида)$160
билет до 6 человек(с гидом)$215

Что вас ожидает:

  • Монастырь Хор Вирап
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк

Описание

Колыбель христианства в Армении Монастырь Хор Вирап построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место. Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Монастырь Севанаванк и озеро богов Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отделенным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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