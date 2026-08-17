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Навстречу ветру: парусное приключение на Севане

Из Еревана - к пустынному берегу озера, чтобы научиться управлять парусником
Свежий ветер надувает парус, и вы мягко скользите по воде, любуясь монастырём Севанаванк и горными хребтами. Инструктор научит вас управлять лодкой и при необходимости поможет во время водной прогулки.

А после будет время искупаться, прогуляться к старинной церкви и при желании полакомиться севанской форелью или сигом в ресторане.
Навстречу ветру: парусное приключение на Севане
Навстречу ветру: парусное приключение на Севане
Навстречу ветру: парусное приключение на Севане

Описание экскурсии

Дорога на другой берег Севана (1,5 ч) — поедем на комфортабельном автомобиле в уединённый лагерь вдали от стандартных туристических маршрутов.

Прогулка на парусной лодке класса «Луч» (1 ч) — формат мы согласуем заранее. Если вы уже уверенно управляете парусом, то выйдете на воду самостоятельно. А если новичок — с вами будет инструктор, который научит основам техники.

Прогулка к церкви и купание — после возвращения на берег совершим небольшую прогулку по живописным окрестностям, и у вас ещё останется время отдохнуть и окунуться. По желанию здесь можно взять в аренду сапборд или каяк, а также поужинать форелью или сигом в ресторане.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер до лагеря и обратно, вход на территорию, аренда парусной лодки и услуги инструктора
  • Поездку можно организовать для большего количества участников — детали согласуем заранее
  • Поездку лучше планировать с июня по сентябрь, когда на Севане наиболее тёплая и солнечная погода
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аредна сапборда — 7000 драмов (~$19) за 1 час
  • Аренда каяка — 10 000 драмов (~$27) за 1 час
  • Обед с форелью или сигом — примерно 5000 драмов (~$14) с чел.

ежедневно в 10:30, 11:00 и 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:00 и 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 158 туристов
Добро пожаловать в солнечную Армению! Мы — команда единомышленников, которая искренне любит свою страну и делает всё, чтобы гости влюбились в неё с первого взгляда. Наши профессиональные гиды проводят экскурсии
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на русском и английском языках с 2009 г. и с радостью покажут Армению во всей её красе. Присоединяйтесь к нам в удивительном путешествии, где захватывающие приключения встречаются с подлинной добротой. Будь то исследование древних мест, знакомство с местной кухней или любование живописными пейзажами — мы сделаем всё, чтобы каждый момент остался в памяти надолго. Здесь вы больше, чем просто путешественник — вы часть семьи. Ждём вас!

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