Свежий ветер надувает парус, и вы мягко скользите по воде, любуясь монастырём Севанаванк и горными хребтами. Инструктор научит вас управлять лодкой и при необходимости поможет во время водной прогулки. А после будет время искупаться, прогуляться к старинной церкви и при желании полакомиться севанской форелью или сигом в ресторане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога на другой берег Севана (1,5 ч) — поедем на комфортабельном автомобиле в уединённый лагерь вдали от стандартных туристических маршрутов.

Прогулка на парусной лодке класса «Луч» (1 ч) — формат мы согласуем заранее. Если вы уже уверенно управляете парусом, то выйдете на воду самостоятельно. А если новичок — с вами будет инструктор, который научит основам техники.

Прогулка к церкви и купание — после возвращения на берег совершим небольшую прогулку по живописным окрестностям, и у вас ещё останется время отдохнуть и окунуться. По желанию здесь можно взять в аренду сапборд или каяк, а также поужинать форелью или сигом в ресторане.

Организационные детали

В стоимость входят трансфер до лагеря и обратно, вход на территорию, аренда парусной лодки и услуги инструктора

Поездку можно организовать для большего количества участников — детали согласуем заранее

Поездку лучше планировать с июня по сентябрь, когда на Севане наиболее тёплая и солнечная погода

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)