Свежий ветер надувает парус, и вы мягко скользите по воде, любуясь монастырём Севанаванк и горными хребтами. Инструктор научит вас управлять лодкой и при необходимости поможет во время водной прогулки.
А после будет время искупаться, прогуляться к старинной церкви и при желании полакомиться севанской форелью или сигом в ресторане.
А после будет время искупаться, прогуляться к старинной церкви и при желании полакомиться севанской форелью или сигом в ресторане.
Описание экскурсии
Дорога на другой берег Севана (1,5 ч) — поедем на комфортабельном автомобиле в уединённый лагерь вдали от стандартных туристических маршрутов.
Прогулка на парусной лодке класса «Луч» (1 ч) — формат мы согласуем заранее. Если вы уже уверенно управляете парусом, то выйдете на воду самостоятельно. А если новичок — с вами будет инструктор, который научит основам техники.
Прогулка к церкви и купание — после возвращения на берег совершим небольшую прогулку по живописным окрестностям, и у вас ещё останется время отдохнуть и окунуться. По желанию здесь можно взять в аренду сапборд или каяк, а также поужинать форелью или сигом в ресторане.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер до лагеря и обратно, вход на территорию, аренда парусной лодки и услуги инструктора
- Поездку можно организовать для большего количества участников — детали согласуем заранее
- Поездку лучше планировать с июня по сентябрь, когда на Севане наиболее тёплая и солнечная погода
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Аредна сапборда — 7000 драмов (~$19) за 1 час
- Аренда каяка — 10 000 драмов (~$27) за 1 час
- Обед с форелью или сигом — примерно 5000 драмов (~$14) с чел.
ежедневно в 10:30, 11:00 и 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:00 и 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 158 туристов
Добро пожаловать в солнечную Армению! Мы — команда единомышленников, которая искренне любит свою страну и делает всё, чтобы гости влюбились в неё с первого взгляда. Наши профессиональные гиды проводят экскурсии
Входит в следующие категории Еревана
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