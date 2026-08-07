Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле

Экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле перенесёт вас в совершенно другую эпоху. Вы проедете по столице и увидите её основные достопримечательности: «Каскад», Дворец оперы, Площадь Республики, Голубую мечеть. Узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье. Дегустация армянского коньяка — также в нашей программе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сокровища Еревана

Наши ретроавтомобили обладают уникальным шармом, который создаст неповторимую атмосферу. Вы посетите монумент «Мать Армения», комплекс «Каскад» с великолепной лестницей и внутренней арт-галереей, Дворец архитектуры, площадь Республики, ярмарку «Вернисаж», Голубую мечеть. Гид расскажет интересные факты о каждой достопримечательности, чтобы погружение в историю и культуру было максимальным. Вы узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье и как в столице появилась детская железная дорога — одна из немногих в СССР.

Приятный бонус

Но это ещё не всё! Во время поездки гид угостит вас горячими напитками — чаем и кофе. Также будут сладкие батончики и снеки. А после экскурсии предложит продегустировать настоящий армянский коньяк.

Организационные детали