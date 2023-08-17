Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле

Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
Вы проедете по столице и увидите её основные достопримечательности: Каскад, Дворец оперы, Площадь Республики, Голубую мечеть.
Узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье. Дегустация армянского коньяка — также в нашей программе.
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Описание
Что вас ожидает
Сокровища Еревана
Наши ретроавтомобили обладают уникальным шармом, который создаст неповторимую атмосферу. Вы посетите монумент «Мать Армения», комплекс «Каскад» с великолепной лестницей и внутренней арт-галереей, Дворец архитектуры, площадь Республики, ярмарку «Вернисаж», Голубую мечеть. Гид расскажет интересные факты о каждой достопримечательности, чтобы погружение в историю и культуру было максимальным. Вы узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье и как в столице появилась детская железная дорога — одна из немногих в СССР.
Приятный бонус
Но это ещё не всё! Во время поездки гид угостит вас горячими напитками — чаем и кофе. Также будут сладкие батончики и снеки. А после экскурсии предложит продегустировать настоящий армянский коньяк.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях ГАЗ 21 «Волга» 1957 и 1964 гг. Если вам понадобится детское кресло, просим предупредить об этом заранее.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем заехать в кафе (еда оплачивается отдельно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.