Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
Экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле перенесёт вас в совершенно другую эпоху.
Вы проедете по столице и увидите её основные достопримечательности: «Каскад», Дворец оперы, Площадь Республики, Голубую мечеть.
Узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье. Дегустация армянского коньяка — также в нашей программе.
Описание экскурсии
Сокровища Еревана
Наши ретроавтомобили обладают уникальным шармом, который создаст неповторимую атмосферу. Вы посетите монумент «Мать Армения», комплекс «Каскад» с великолепной лестницей и внутренней арт-галереей, Дворец архитектуры, площадь Республики, ярмарку «Вернисаж», Голубую мечеть. Гид расскажет интересные факты о каждой достопримечательности, чтобы погружение в историю и культуру было максимальным. Вы узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье и как в столице появилась детская железная дорога — одна из немногих в СССР.
Приятный бонус
Но это ещё не всё! Во время поездки гид угостит вас горячими напитками — чаем и кофе. Также будут сладкие батончики и снеки. А после экскурсии предложит продегустировать настоящий армянский коньяк.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобилях ГАЗ 21 «Волга» 1957 и 1964 гг. Если вам понадобится детское кресло, просим предупредить об этом заранее.
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем заехать в кафе (еда оплачивается отдельно).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арто — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 часов
Провёл экскурсии для 25 туристов
Приветствую! Меня зовут Арто, и я тур-менеджер с 12-летним опытом работы в индустрии туризма. Мое призвание — создавать незабываемые путешествия, которые наполнены весельем, увлекательной информацией, новыми впечатлениями и позитивной атмосферой.
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тур, который я организую, уникален и основан на интересах и предпочтениях путешественников. Моя задача - найти идеальный баланс, чтобы каждый участник получил максимальное удовольствие от путешествия. Будь то экскурсия по прекрасному Еревану или захватывающее приключение по всей стране с посещением изумительных мест, таких как озеро Севан, Татев или храм Гарни, каждый маршрут включает в себя уникальные возможности для наших гостей. Они смогут насладиться традиционной армянской кухней, попробовать армянское вино и погрузиться в богатую историю и культуру Армении.
Мое самое главное желание - чтобы каждый путешественник, присоединяющийся к нашим турам, почувствовал, что он становится частью особого путешествия, созданного с любовью и заботой. Я приглашаю вас отправиться вместе с нами в увлекательное приключение по Армении и открыть для себя её волшебство.
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