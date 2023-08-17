Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле

Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием

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Экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле перенесёт вас в совершенно другую эпоху.

Вы проедете по столице и увидите её основные достопримечательности: Каскад, Дворец оперы, Площадь Республики, Голубую мечеть.

Узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье. Дегустация армянского коньяка — также в нашей программе.
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сокровища Еревана

Наши ретроавтомобили обладают уникальным шармом, который создаст неповторимую атмосферу. Вы посетите монумент «Мать Армения», комплекс «Каскад» с великолепной лестницей и внутренней арт-галереей, Дворец архитектуры, площадь Республики, ярмарку «Вернисаж», Голубую мечеть. Гид расскажет интересные факты о каждой достопримечательности, чтобы погружение в историю и культуру было максимальным. Вы узнаете, как Ереван за 100 лет превратился из сонного восточного городка в один из самых крупных и процветающих в Закавказье и как в столице появилась детская железная дорога — одна из немногих в СССР.

Приятный бонус

Но это ещё не всё! Во время поездки гид угостит вас горячими напитками — чаем и кофе. Также будут сладкие батончики и снеки. А после экскурсии предложит продегустировать настоящий армянский коньяк.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях ГАЗ 21 «Волга» 1957 и 1964 гг. Если вам понадобится детское кресло, просим предупредить об этом заранее.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем заехать в кафе (еда оплачивается отдельно).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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