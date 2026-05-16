Путешествие по истории и вкусам: от Гарни до Севана (из Еревана)
За 1 день увидеть античный храм, средневековые монастыри и высокогорное озеро
Вы прикоснётесь к разным эпохам армянской истории — от античности до Средневековья. Вас ждут древние святыни, горные пейзажи и традиции, которые бережно хранятся веками. Мы поговорим о культуре и вере, монастырях и храмах. Вкусное дополнение к программе — кулинарный мастер-класс и горячий лаваш прямиком из тонира.
Храм Гарни. Единственный сохранившийся в Армении языческий храм посвящён богу солнца Митре и построен по канонам греко-римской архитектуры. Мы поговорим здесь о дохристианском периоде в истории страны и её связях с античным миром.
Монастырь Гегард. Этот комплекс 4–13 веков частично высечен в скале. Гид познакомит вас с историей принятия христианства в стране.
Мастер-класс по выпечке лаваша. Вы увидите, как делают лаваш в традиционной печи — тонире. И узнаете о роли хлеба в быту и обрядах.
Озеро Севан. Побываете на крупнейшем высокогорном озере Кавказа, природном символе Армении.
Монастырь Севанаванк на полуострове Севан — завершающая точка маршрута. Вы услышите о его истории и значении для страны.
Примерный тайминг:
10:00 — начало экскурсии 10:30 — Арка Чаренца 11:10 — храм Гарни 12:40 — монастырь Гегард 14:05 — мастер-класс по выпечке лаваша, остановка на обед 16:50 — монастырь Севанаванк 18:00 — выезд в Ереван
Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе MAN или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от размера группы
В стоимость включены: транспорт с wi-fi, все входные билеты, мастер-класс, бутилированная вода и булочки
Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около € 10 за чел.
Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€35
Дети до 7 лет
€17
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Мери — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.
Д
Дмитрий
Экскурсия прошла на легке, интересно и красиво. Советую. Спасибо экскурсоводу Гаяне и водителю Спартаку за отлично проведённый день
