Вы прикоснётесь к разным эпохам армянской истории — от античности до Средневековья. Вас ждут древние святыни, горные пейзажи и традиции, которые бережно хранятся веками. Мы поговорим о культуре и вере, монастырях и храмах. Вкусное дополнение к программе — кулинарный мастер-класс и горячий лаваш прямиком из тонира.

Храм Гарни. Единственный сохранившийся в Армении языческий храм посвящён богу солнца Митре и построен по канонам греко-римской архитектуры. Мы поговорим здесь о дохристианском периоде в истории страны и её связях с античным миром.

Монастырь Гегард. Этот комплекс 4–13 веков частично высечен в скале. Гид познакомит вас с историей принятия христианства в стране.

Мастер-класс по выпечке лаваша. Вы увидите, как делают лаваш в традиционной печи — тонире. И узнаете о роли хлеба в быту и обрядах.

Озеро Севан. Побываете на крупнейшем высокогорном озере Кавказа, природном символе Армении.

Монастырь Севанаванк на полуострове Севан — завершающая точка маршрута. Вы услышите о его истории и значении для страны.

Примерный тайминг:

10:00 — начало экскурсии

10:30 — Арка Чаренца

11:10 — храм Гарни

12:40 — монастырь Гегард

14:05 — мастер-класс по выпечке лаваша, остановка на обед

16:50 — монастырь Севанаванк

18:00 — выезд в Ереван

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

