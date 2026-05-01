За один день вы увидите главные места севера Армении: высокогорное озеро Севан, древние монастыри среди лесов Тавуша и уютный Дилижан с его старым кварталом. По пути поговорим об армянской архитектуре, монастырской культуре и о том, как природа формирует характер этого региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €228 за экскурсию

Описание экскурсии

Дорога из Еревана

Мы отправимся на север Армении — к озеру Севан, древним монастырям и зелёным пейзажам Дилижана. По дороге вы увидите, как меняется природа страны: от равнин и горных склонов к высокогорному озеру и лесам Тавуша.

Севан и монастырь Севанаванк

Первая остановка — Севан, одно из самых известных озёр Армении. Вы подниметесь к монастырю Севанаванк на полуострове и увидите панорамы озера и гор. Здесь вы:

познакомитесь с историей монастыря 9 века

увидите древние хачкары и церкви из чёрного туфа

узнаете, какое место Севан занимал в истории страны

Монастырь Гошаванк

Посетим средневековый монастырский комплекс, связанный с именем Мхитара Гоша, автора армянского судебника и баснописца. Во время прогулки:

вы осмотрите монастырский двор и старинные церкви

увидите один из самых известных армянских хачкаров

узнаете, почему монастыри были центрами образования и науки

Монастырь Агарцин

Среди лесов Тавуша находится монастырь Агарцин — один из самых живописных комплексов региона. Вы увидите:

старинные церкви и трапезную

характерные детали армянской средневековой архитектуры

монастырь в окружении лесов и горных склонов

Поговорим о монастырской жизни и о связи природы с армянской архитектурной традицией.

Старый Дилижан

В завершение поездки прогуляемся по старому Дилижану — историческому кварталу с деревянными балконами, каменными домами и ремесленными мастерскими. Вы узнаете:

как выглядел традиционный армянский город

почему Дилижан стал известным курортом

чем отличается архитектура этого региона

При желании сделаем остановку на обед в Дилижане или рядом с городом.

Примерный тайминг

Ереван → Севанаванк — 1,5 ч

Прогулка по Севану и монастырю — 45–60 мин

Севан → Дилижан — 40–50 мин

Прогулка по Старому Дилижану — 30–40 мин

Дилижан → Агарцин — 25–30 мин

Посещение Агарцина — 40–50 мин

Агарцин → Гошаванк — 40–45 мин

Посещение Гошаванка — 35–45 мин

Обед — 1 ч

Возвращение в Ереван — 2–2,5 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали