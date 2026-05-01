По пути поговорим об армянской архитектуре, монастырской культуре и о том, как природа формирует характер этого региона.
Описание экскурсии
Дорога из Еревана
Мы отправимся на север Армении — к озеру Севан, древним монастырям и зелёным пейзажам Дилижана. По дороге вы увидите, как меняется природа страны: от равнин и горных склонов к высокогорному озеру и лесам Тавуша.
Севан и монастырь Севанаванк
Первая остановка — Севан, одно из самых известных озёр Армении. Вы подниметесь к монастырю Севанаванк на полуострове и увидите панорамы озера и гор. Здесь вы:
- познакомитесь с историей монастыря 9 века
- увидите древние хачкары и церкви из чёрного туфа
- узнаете, какое место Севан занимал в истории страны
Монастырь Гошаванк
Посетим средневековый монастырский комплекс, связанный с именем Мхитара Гоша, автора армянского судебника и баснописца. Во время прогулки:
- вы осмотрите монастырский двор и старинные церкви
- увидите один из самых известных армянских хачкаров
- узнаете, почему монастыри были центрами образования и науки
Монастырь Агарцин
Среди лесов Тавуша находится монастырь Агарцин — один из самых живописных комплексов региона. Вы увидите:
- старинные церкви и трапезную
- характерные детали армянской средневековой архитектуры
- монастырь в окружении лесов и горных склонов
Поговорим о монастырской жизни и о связи природы с армянской архитектурной традицией.
Старый Дилижан
В завершение поездки прогуляемся по старому Дилижану — историческому кварталу с деревянными балконами, каменными домами и ремесленными мастерскими. Вы узнаете:
- как выглядел традиционный армянский город
- почему Дилижан стал известным курортом
- чем отличается архитектура этого региона
При желании сделаем остановку на обед в Дилижане или рядом с городом.
Примерный тайминг
- Ереван → Севанаванк — 1,5 ч
- Прогулка по Севану и монастырю — 45–60 мин
- Севан → Дилижан — 40–50 мин
- Прогулка по Старому Дилижану — 30–40 мин
- Дилижан → Агарцин — 25–30 мин
- Посещение Агарцина — 40–50 мин
- Агарцин → Гошаванк — 40–45 мин
- Посещение Гошаванка — 35–45 мин
- Обед — 1 ч
- Возвращение в Ереван — 2–2,5 ч
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Camry, Hyundai Sonata или аналоге. Детское кресло — по запросу
- Можно организовать поездку для большего количества участников на минивэне за доплату — детали в переписке
- Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 4000–7000 драмов (€10–17) за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды