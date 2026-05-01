Северная Армения: Севан, монастыри Тавуша и старый Дилижан

Путешествие из Еревана на целый день
За один день вы увидите главные места севера Армении: высокогорное озеро Севан, древние монастыри среди лесов Тавуша и уютный Дилижан с его старым кварталом.

По пути поговорим об армянской архитектуре, монастырской культуре и о том, как природа формирует характер этого региона.
Описание экскурсии

Дорога из Еревана

Мы отправимся на север Армении — к озеру Севан, древним монастырям и зелёным пейзажам Дилижана. По дороге вы увидите, как меняется природа страны: от равнин и горных склонов к высокогорному озеру и лесам Тавуша.

Севан и монастырь Севанаванк

Первая остановка — Севан, одно из самых известных озёр Армении. Вы подниметесь к монастырю Севанаванк на полуострове и увидите панорамы озера и гор. Здесь вы:

  • познакомитесь с историей монастыря 9 века
  • увидите древние хачкары и церкви из чёрного туфа
  • узнаете, какое место Севан занимал в истории страны

Монастырь Гошаванк

Посетим средневековый монастырский комплекс, связанный с именем Мхитара Гоша, автора армянского судебника и баснописца. Во время прогулки:

  • вы осмотрите монастырский двор и старинные церкви
  • увидите один из самых известных армянских хачкаров
  • узнаете, почему монастыри были центрами образования и науки

Монастырь Агарцин

Среди лесов Тавуша находится монастырь Агарцин — один из самых живописных комплексов региона. Вы увидите:

  • старинные церкви и трапезную
  • характерные детали армянской средневековой архитектуры
  • монастырь в окружении лесов и горных склонов

Поговорим о монастырской жизни и о связи природы с армянской архитектурной традицией.

Старый Дилижан

В завершение поездки прогуляемся по старому Дилижану — историческому кварталу с деревянными балконами, каменными домами и ремесленными мастерскими. Вы узнаете:

  • как выглядел традиционный армянский город
  • почему Дилижан стал известным курортом
  • чем отличается архитектура этого региона

При желании сделаем остановку на обед в Дилижане или рядом с городом.

Примерный тайминг

  • Ереван → Севанаванк — 1,5 ч
  • Прогулка по Севану и монастырю — 45–60 мин
  • Севан → Дилижан — 40–50 мин
  • Прогулка по Старому Дилижану — 30–40 мин
  • Дилижан → Агарцин — 25–30 мин
  • Посещение Агарцина — 40–50 мин
  • Агарцин → Гошаванк — 40–45 мин
  • Посещение Гошаванка — 35–45 мин
  • Обед — 1 ч
  • Возвращение в Ереван — 2–2,5 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Camry, Hyundai Sonata или аналоге. Детское кресло — по запросу
  • Можно организовать поездку для большего количества участников на минивэне за доплату — детали в переписке
  • Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 4000–7000 драмов (€10–17) за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3167 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест.

