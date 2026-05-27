Мы познакомим вас с оплотами христианства, которым сотни лет. Вы посетите окружённый красными скалами Нораванк, застывший над пропастью Татев и Хор Вирап у подножия Арарата, где завершил путь Ноев ковчег. Заглянете в Арени, где вина делают уже 6000 лет, а также вдоволь налюбуетесь открыточными видами, ведь наш маршрут пролегает по прекрасной горной Армении.

Описание экскурсии

Хор Вирап (55 мин)

Посетим монастырь на месте царской темницы, где 13 лет держали в заточении Григория Просветителя — первого католикоса Армении. А ещё это ближайшая точка к символу страны — библейскому Арарату.

Птичья пещера (30 мин)

Заглянем в пещеру Арени, на скалах которой гнездятся тысячи птиц. В древности внутри жили люди — об этом говорят археологические находки.

Нораванк (50 мин)

Ещё одна обитель на нашем пути окружена отвесными красными скалами. Здесь сохранились развалины крепостных стен, храмы с искусными барельефами, хачкары на религиозные темы.

Обед (1 ч)

Татев (1 ч 45 мин)

Канатная дорога «Крылья Татева» доставит нас на вершину плато в Воротанском ущелье. Из кабинки увидим укрытые лесами горы, сторожевую башню Арснадзор, нерукотворный мост Сатаны. А у самых облаков — жемчужину армянского зодчества, монастырь 9 века.

Винодельня (40 мин)

Арени — это колыбель армянского виноделия, где вино делают тысячи лет. Посетим хозяйство, где можно познакомиться с производством и продегустировать напитки.

Организационные детали

Едем на BYD Qin PLUS EV Honor или аналогичном седане с кондиционером, Wi-Fi, бутилированной водой

На дорогу потратим в общей сложности 5–6 часов

Возможна организация для больших групп с трансфером на минивэне/микроавтобусе, подробности уточняйте в переписке

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы