Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, ветхозаветный Арарат и винодельня в Арени
Мы познакомим вас с оплотами христианства, которым сотни лет.
Вы посетите окружённый красными скалами Нораванк, застывший над пропастью Татев и Хор Вирап у подножия Арарата, где завершил путь Ноев ковчег.
Заглянете в Арени, где вина делают уже 6000 лет, а также вдоволь налюбуетесь открыточными видами, ведь наш маршрут пролегает по прекрасной горной Армении.
Описание экскурсии
Хор Вирап (55 мин) Посетим монастырь на месте царской темницы, где 13 лет держали в заточении Григория Просветителя — первого католикоса Армении. А ещё это ближайшая точка к символу страны — библейскому Арарату.
Птичья пещера (30 мин) Заглянем в пещеру Арени, на скалах которой гнездятся тысячи птиц. В древности внутри жили люди — об этом говорят археологические находки.
Нораванк (50 мин) Ещё одна обитель на нашем пути окружена отвесными красными скалами. Здесь сохранились развалины крепостных стен, храмы с искусными барельефами, хачкары на религиозные темы.
Обед (1 ч)
Татев (1 ч 45 мин) Канатная дорога «Крылья Татева» доставит нас на вершину плато в Воротанском ущелье. Из кабинки увидим укрытые лесами горы, сторожевую башню Арснадзор, нерукотворный мост Сатаны. А у самых облаков — жемчужину армянского зодчества, монастырь 9 века.
Винодельня (40 мин) Арени — это колыбель армянского виноделия, где вино делают тысячи лет. Посетим хозяйство, где можно познакомиться с производством и продегустировать напитки.
Организационные детали
Едем на BYD Qin PLUS EV Honor или аналогичном седане с кондиционером, Wi-Fi, бутилированной водой
На дорогу потратим в общей сложности 5–6 часов
Возможна организация для больших групп с трансфером на минивэне/микроавтобусе, подробности уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Билет на канатную дорогу: в одну сторону — 7150 драм (€17), в обе стороны — 9900 драм (€23)
Вход в Птичью пещеру — 1000 драм (€2,5)
Дегустация на винодельне — 1000 драм (€2,5)
Обед — 6000 драм (€14)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 9969 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием.
Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
