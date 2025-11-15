Маршрут этой экскурсии объединяет главное: храмы язычества и христианства, природные чудеса, гору Арарат как образ нации, поэзию, кулинарию и живую память.
Армения — страна древней истории и мощных символов — откроется перед вами не как музей под открытым небом, а как живая, полная смысла земля, где каждая остановка — часть большого рассказа о вере, культуре и свободе.
Описание мастер-класса
9:00 — встреча и выезд из Еревана
9:40 — арка Чаренца
Остановка у арки с видом на гору Арарат. Здесь вы услышите строки поэта Егише Чаренца и сделаете первые впечатляющие кадры.
10:30 — языческий храм Гарни
Посещение единственного античного храма на территории Армении. Прогулка по окрестностям, виды на ущелье.
11:45 — Симфония камней
Спуск в ущелье реки Азат. Осмотр удивительных базальтовых колонн — природного образованиея, напоминающего орган.
13:00 — монастырь Гегард
Осмотр монастыря, частично высеченного в скале. Время для спокойного созерцания и знакомства с архитектурой.
14:00 — мастер-класс по выпечке лаваша и обед
Вы поучаствуете в процессе, узнаете рецепты, попробуете лаваш из тонира с домашними угощениями.
15:30 — монастырь Хор Вирап
Финальная точка маршрута. Отсюда открывается лучший вид на Арарат. Дополнят впечатление истории о Григории Просветителе и начале христианства в Армении.
17:00 — возвращение в Ереван
О чём вы узнаете
- Почему гора Арарат стала символом армянской нации — не только географическим, но и культурным
- Кто такой Егише Чаренц и как поэзия вплетена в армянскую идентичность
- Как выглядела Армения до принятия христианства и в чём уникальность храма Гарни
- Почему Симфонию камней считают природным чудом и что означает её символика
- Почему именно Армения стала первым христианским государством
- Кто такой Григорий Просветитель и как его судьба повлияла на ход армянской истории
- Почему армянский лаваш включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО и как его правильно выпекать
Организационные детали
Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии.
- Транспорт: комфортабельный минивэн/автобус с кондиционером. Детские кресла предоставляются по предварительному запросу
- Питание: поможем организовать обед или перекус по пути (за доп. плату с учётом ваших пожеланий)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1234 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
