Маршрут этой экскурсии объединяет главное: храмы язычества и христианства, природные чудеса, гору Арарат как образ нации, поэзию, кулинарию и живую память. Армения — страна древней истории и мощных символов — откроется перед вами не как музей под открытым небом, а как живая, полная смысла земля, где каждая остановка — часть большого рассказа о вере, культуре и свободе.

9:00 — встреча и выезд из Еревана

9:40 — арка Чаренца

Остановка у арки с видом на гору Арарат. Здесь вы услышите строки поэта Егише Чаренца и сделаете первые впечатляющие кадры.

10:30 — языческий храм Гарни

Посещение единственного античного храма на территории Армении. Прогулка по окрестностям, виды на ущелье.

11:45 — Симфония камней

Спуск в ущелье реки Азат. Осмотр удивительных базальтовых колонн — природного образованиея, напоминающего орган.

13:00 — монастырь Гегард

Осмотр монастыря, частично высеченного в скале. Время для спокойного созерцания и знакомства с архитектурой.

14:00 — мастер-класс по выпечке лаваша и обед

Вы поучаствуете в процессе, узнаете рецепты, попробуете лаваш из тонира с домашними угощениями.

15:30 — монастырь Хор Вирап

Финальная точка маршрута. Отсюда открывается лучший вид на Арарат. Дополнят впечатление истории о Григории Просветителе и начале христианства в Армении.

17:00 — возвращение в Ереван

О чём вы узнаете

Почему гора Арарат стала символом армянской нации — не только географическим, но и культурным

Кто такой Егише Чаренц и как поэзия вплетена в армянскую идентичность

Как выглядела Армения до принятия христианства и в чём уникальность храма Гарни

Почему Симфонию камней считают природным чудом и что означает её символика

Почему именно Армения стала первым христианским государством

Кто такой Григорий Просветитель и как его судьба повлияла на ход армянской истории

Почему армянский лаваш включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО и как его правильно выпекать

Организационные детали