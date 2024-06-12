Я встречу вас с табличкой в аэропорту, проведу экскурсию и довезу до гостиницы в Ереване. Возможен и обратный порядок.
Вы посетите руины древнего храма Небесных ангелов. Его освящение состоялось в 652 году, на церемонию прибыл сам византийский император Констант II. Звартноц претендовал стать крупнейшим христианским храмом в Армении и вторым в мире после Софийского собора в Константинополе. Землетрясение в 10 веке разрушило памятник, но его руины по сей день впечатляют.
На экскурсии вы узнаете о перипетиях в противостоянии Византийской империи и Арабского Халифата. Узнаете главную цель визита в Армению византийского императора. Вместе попытаемся расшифровать анаграммы на капителях колонн. Я расскажу о главных тенденциях и приёмах раннесредневековой армянской храмовой архитектуры и ещё много интересных фактов!
Организационные детали
Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне Mercedes Viano
Историко-культурный музей-заповедник «Звартноц» открыт с 10:00 до 18:00
Дополнительные расходы: вход в комплекс — 1500 драмов (около 4€)
По запросу я могу организовать трансфер в другие города (Цахкадзор, Дилижан и другие)
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 83 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!