Ереванский аэропорт «Звартноц» назван в честь грандиозной постройки 7 века, расположенной в нескольких км от него. Я предлагаю совместить трансфер с экскурсией по музею-заповеднику. Вы осмотрите руины храма, познакомитесь с его архитектурой, раскроете символику на фрагментах сооружения и осознаете ценность памятника в историческом наследии Армении.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Я встречу вас с табличкой в аэропорту, проведу экскурсию и довезу до гостиницы в Ереване. Возможен и обратный порядок.

Вы посетите руины древнего храма Небесных ангелов. Его освящение состоялось в 652 году, на церемонию прибыл сам византийский император Констант II. Звартноц претендовал стать крупнейшим христианским храмом в Армении и вторым в мире после Софийского собора в Константинополе. Землетрясение в 10 веке разрушило памятник, но его руины по сей день впечатляют.

На экскурсии вы узнаете о перипетиях в противостоянии Византийской империи и Арабского Халифата. Узнаете главную цель визита в Армению византийского императора. Вместе попытаемся расшифровать анаграммы на капителях колонн. Я расскажу о главных тенденциях и приёмах раннесредневековой армянской храмовой архитектуры и ещё много интересных фактов!

Организационные детали