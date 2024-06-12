Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц

Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
Ереванский аэропорт «Звартноц» назван в честь грандиозной постройки 7 века, расположенной в нескольких км от него. Я предлагаю совместить трансфер с экскурсией по музею-заповеднику.

Вы осмотрите руины храма, познакомитесь с его архитектурой, раскроете символику на фрагментах сооружения и осознаете ценность памятника в историческом наследии Армении.
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Я встречу вас с табличкой в аэропорту, проведу экскурсию и довезу до гостиницы в Ереване. Возможен и обратный порядок.

Вы посетите руины древнего храма Небесных ангелов. Его освящение состоялось в 652 году, на церемонию прибыл сам византийский император Констант II. Звартноц претендовал стать крупнейшим христианским храмом в Армении и вторым в мире после Софийского собора в Константинополе. Землетрясение в 10 веке разрушило памятник, но его руины по сей день впечатляют.

На экскурсии вы узнаете о перипетиях в противостоянии Византийской империи и Арабского Халифата. Узнаете главную цель визита в Армению византийского императора. Вместе попытаемся расшифровать анаграммы на капителях колонн. Я расскажу о главных тенденциях и приёмах раннесредневековой армянской храмовой архитектуры и ещё много интересных фактов!

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне Mercedes Viano
  • Историко-культурный музей-заповедник «Звартноц» открыт с 10:00 до 18:00
  • Дополнительные расходы: вход в комплекс — 1500 драмов (около 4€)
  • По запросу я могу организовать трансфер в другие города (Цахкадзор, Дилижан и другие)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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