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Тур на Хор Вирап — Дегустация вина — Пещера Птиц — Монастырь Нораванк

Андраник А.
Андраник А. – Гид из Еревана
Вас ждёт экскурсия ⛳ на Хор Вирап — Арени (дегустация вина) — Пещера Птиц— Монастырь Нораванк.
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Тур на Хор Вирап — Дегустация вина — Пещера Птиц — Монастырь Нораванк
Тур на Хор Вирап — Дегустация вина — Пещера Птиц — Монастырь Нораванк

Что вы увидите

  • Хор Вирап
  • Арени
  • Нораванк
Хор Вирап — история 📖 и легендыРасположенный на скале и окруженный широкой равниной, монастырь Хор Вирап впечатлит вас чудесным видом на гору Арарат и богатой на события историей. Вы узнаете, почему именно здесь 13 лет находился в каземате смертников Григорий Просветитель, благодаря которому Армения приняла христианство. И даже спуститесь в яму глубиной 6, 5 метров, где его держали. Кроме того, я расскажу, что было на месте Хор Вирапа раньше и почему в него стремятся попасть паломники со всего мира. Пещера Птиц и винный завод АрениИз Араратского региона мы отправимся в область Вайоц-Дзор, где нас встретит совсем другой пейзаж: зелёные поля сменят живописные ущелья, красно-охристые скалы и пещеры. В одной из них — пещере Птиц — мы обязательно сделаем остановку. А ещё Вайоц-Дзор — один из древнейших центров армянского виноделия. Вы убедитесь в этом на знаменитом заводе Арени, где продегустируете несколько видов одноименного вина. Древний и великий НораванкВ завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк с великолепными церквями и часовнями. Построенный в XIII-XIV веках могущественным кланом принцев Орбелянов, он поразит вас гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. Вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа, покажется естественным продолжением ландшафта.
Что входит
  • В стоимость включено: все транспортные расходы
  • входные билеты
  • дегустация вина и две бутылки воды каждому путешественнику
Что не входит
  • Стоимость еды
Начало и место завершения
🚩 Ул. Налбандяна 7
Тур на Хор Вирап — Дегустация вина — Пещера Птиц — Монастырь Нораванк
Тур на Хор Вирап — Дегустация вина — Пещера Птиц — Монастырь Нораванк
Тур на Хор Вирап — Дегустация вина — Пещера Птиц — Монастырь Нораванк

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андраник А.
Андраник А.
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Андраник А. проводит ещё 2 экскурсии

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