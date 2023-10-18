Есть люди, для которых рыбалка — это не отдых, не ремесло, а нечто большее. Мой приятель собрал свой огромный опыт и бесценные знания о видах рыб, особенностях и правилах рыбалки на Севане. И готов поделиться ими с вами. Вместе с истинным знатоком мы встретим рассвет, достигнем рыбных мест и поднимем сети, полные ночного улова. А затем — полакомимся рыбой прямо с костра!

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Описание

Что вас ожидает

Вот уже три десятилетия каждое утро Торгом отправляется на рыбалку. Он с радостью возьмёт вас с собой — отдохнуть, подышать свежим воздухом, собрать улов, а затем пожарить его на берегу. Вы насладитесь рассветом на воде, поможете Торгому с сетями. А затем наш опытный рыбак поделится секретами приготовления свежей рыбы. Вы научитесь тонкостям этого искусства и попробуете простые, но по-своему изысканные блюда, которые удивят ваши вкусовые рецепторы.

Организационные детали

В стоимость входит