Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
Есть люди, для которых рыбалка — это не отдых, не ремесло, а нечто большее.
Мой приятель собрал свой огромный опыт и бесценные знания о видах рыб, особенностях и правилах рыбалки на Севане. И готов поделиться ими с вами.
Вместе с истинным знатоком мы встретим рассвет, достигнем рыбных мест и поднимем сети, полные ночного улова. А затем — полакомимся рыбой прямо с костра!
Мой приятель собрал свой огромный опыт и бесценные знания о видах рыб, особенностях и правилах рыбалки на Севане. И готов поделиться ими с вами.
Вместе с истинным знатоком мы встретим рассвет, достигнем рыбных мест и поднимем сети, полные ночного улова. А затем — полакомимся рыбой прямо с костра!
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вот уже три десятилетия каждое утро Торгом отправляется на рыбалку. Он с радостью возьмёт вас с собой — отдохнуть, подышать свежим воздухом, собрать улов, а затем пожарить его на берегу. Вы насладитесь рассветом на воде, поможете Торгому с сетями. А затем наш опытный рыбак поделится секретами приготовления свежей рыбы. Вы научитесь тонкостям этого искусства и попробуете простые, но по-своему изысканные блюда, которые удивят ваши вкусовые рецепторы.
Организационные детали
В стоимость входит
- трансфер к озеру Севан и обратно на подготовленном внедорожнике
- сопровождение гида
- прогулка на рыбацкой лодке
- водонепроницаемый комбинезон на время рыбалки
- обед из рыбных блюд, приготовленных на костре
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Ереване
Приветствую, друзья! Меня зовут Руслан, и я гид по Армении. Великолепно, что вы решили присоединиться ко мне в путешествии по этой удивительной стране. С 2013 года я веду экскурсии, погружая гостей в богатую историю и неповторимую культуру Армении. Моя цель — создать для вас уникальные впечатления, которые останутся в вашей памяти надолго. Выбирая мои экскурсии, вы получаете профессионализм, заботу и незабываемый опыт.
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