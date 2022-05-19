В Гюмри с армянским вином

Мы посетим лучшие винные заводы Армении - Армения Вайн и Воскеваз

Мы посетим лучшие винные заводы Армении — Армения Вайн и Воскеваз.

Прогуляемся по величественным подвалам и попробуем настоящее армянское вино.

Посетим древний город Гюмри, узнаем его историю, полюбуемся местной архитектурой, увидим монумент Мать Армения и могущественную Черную Крепость.
В Гюмри с армянским вином
В Гюмри с армянским вином
В Гюмри с армянским вином
В Гюмри с армянским вином
В Гюмри с армянским вином
В Гюмри с армянским вином
В Гюмри с армянским вином

Что вас ожидает 🤩

  • Винный завод «Арени Вайн»
  • Винный завод «Воскеваз»
  • Гюмри и городские достопримечательности

Что вас ждет

Армения Вайн

Мы отправимся на один из самых лучших винных заводов Армении — Армения Вайн, который был построен в 2008 году и сейчас является одним из крупнейших производителей и экспортеров качественного вина.
Прекрасный завод, построенный полностью из красного туфа, в маленьком селе Сасуник. Мы увидим величественные залы и погреба, попробуем лучшие вина Армении и посетим интересный музей.

Воскеваз

Далее мы направимся на завод Воскеваз, что в переводе означает «Золотая лоза», который расположен в одноименном маленьком селе. Завод основан в 1932 году и почти век держит свой стандарт качества на армянском рынке. Сказочное здание завода напоминает замок.
Завод Воскеваз для своей продукции использует исключительно армянские сорта винограда и является первопроходцем в создании десертных вин Армении. Мы прогуляемся по вековому замку, узнаем интересную историю завода и виноделья, попробуем национальные армянские вина.

Древний Гюмри

По завершению незабываемых дегустаций мы отправимся в знаменитый, второй по величине город Армении — Гюмри. Один из самых древних поселений Армении, знаменит своей уникальной архитектурой, площадью, памятниками на каждом шагу и конечно же старым городом, который мы с вами и осмотрим.
После колоритного армянского обеда мы посетим другие главные достопримечательности Гюмри, величественный монумент Мать Армения и могущественную Черную Крепость. Я расскажу об особенностях местной архитектуры и роли Черной крепости в жизни города и другие интересные факты и истории.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • комфортный транспорт,
  • услуги гида,
  • фото,
  • угощение в машине,
  • бесплатный Wi-Fi,
  • дополнительные вещи для косфорта: термос, одноразовые приборы, салфетки, зарядка для телефонов, наушники, зонтики, одеяла и подушки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билеты на достопримечательности,
  • личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный транспорт
  • Услуги гида
  • Фото
  • Угощение в машине
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Дополнительные вещи для косфорта: термос, одноразовые приборы, салфетки, зарядка для телефонов, наушники, зонтики, одеяла и подушки
Что не входит
  • Билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Оплата экскурсии производится в начале тура
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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