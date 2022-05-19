Что вас ждет

Армения Вайн

Мы отправимся на один из самых лучших винных заводов Армении — Армения Вайн, который был построен в 2008 году и сейчас является одним из крупнейших производителей и экспортеров качественного вина.

Прекрасный завод, построенный полностью из красного туфа, в маленьком селе Сасуник. Мы увидим величественные залы и погреба, попробуем лучшие вина Армении и посетим интересный музей.

Воскеваз

Далее мы направимся на завод Воскеваз, что в переводе означает «Золотая лоза», который расположен в одноименном маленьком селе. Завод основан в 1932 году и почти век держит свой стандарт качества на армянском рынке. Сказочное здание завода напоминает замок.

Завод Воскеваз для своей продукции использует исключительно армянские сорта винограда и является первопроходцем в создании десертных вин Армении. Мы прогуляемся по вековому замку, узнаем интересную историю завода и виноделья, попробуем национальные армянские вина.

Древний Гюмри

По завершению незабываемых дегустаций мы отправимся в знаменитый, второй по величине город Армении — Гюмри. Один из самых древних поселений Армении, знаменит своей уникальной архитектурой, площадью, памятниками на каждом шагу и конечно же старым городом, который мы с вами и осмотрим.

После колоритного армянского обеда мы посетим другие главные достопримечательности Гюмри, величественный монумент Мать Армения и могущественную Черную Крепость. Я расскажу об особенностях местной архитектуры и роли Черной крепости в жизни города и другие интересные факты и истории.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

комфортный транспорт,

услуги гида,

фото,

угощение в машине,

бесплатный Wi-Fi,

дополнительные вещи для косфорта: термос, одноразовые приборы, салфетки, зарядка для телефонов, наушники, зонтики, одеяла и подушки.

Туристы оплачивают самостоятельно: