13 отзывов оставили туристы

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Языческий Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан

5
13 отзывов
Левон М.
Левон М. – Гид из Еревана
Увлекательная экскурсия ⛳ по маршруту: Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $135 за экскурсию

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Языческий Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан
Языческий Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан
Нескучная дорогаСначала мы проедем по центру города, мимо Ереванского университета и дома шахмат, и по спальным районам 70-80 годов. А после отправимся на восток Армении, остановившись по дороге у Арки Чаренца, построенной в честь великого армянского поэта. Вы вслед за ним вдохновитесь, созерцая гору Арарат и долину, а я с радостью прочитаю на армянском языке его строки, выбитые на арке. Гарни — наследие языческой АрменииНа плато над пропастью откроется незабываемый вид Гарнийского ущелья, где протекают реки Гохт и Азат. Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н. э. в честь бога солнца Митры. Я расскажу об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства. Неподалёку вас ждёт ещё одно природное чудо Армении — базальтовые столбы, поднимающиеся вверх по всей длине ущелья. История 📖 и энергетика монастыря ГегардРимский легионер пронзил копьём распятого Христа — по легенде, наконечник этого копья до XVII века хранился в пещерном монастыре Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря с природой ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках. Обед на берегу Севана и монастырь СеванаванкНа красивейшем озере-символе Армении вы побываете в монастыре Севанаванк, где увидите хачкар «Всеспаситель». А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг.

Организационные детали:

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Экскурсионная программа.
Что не входит
  • Билеты в Гарни — 1500 драм (3€) по желанию спуск в ущелье на внедорожнике — 5000 драм (9€) обед — от 4000 до 6000 драм (7-11€)
  • Ланч.
Начало
🚩 Ваш отель в Ереване
Место завершения
🏁 Ваш отель в Ерване
Языческий Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан
Языческий Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан
Языческий Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан
Языческий Гарни — Скальный Гегард — озеро Севан

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Левон М.
Левон М.
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13 отзывов оставили туристы

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