13 отзывов оставили туристы

Нескучная дорогаСначала мы проедем по центру города, мимо Ереванского университета и дома шахмат, и по спальным районам 70-80 годов. А после отправимся на восток Армении, остановившись по дороге у Арки Чаренца, построенной в честь великого армянского поэта. Вы вслед за ним вдохновитесь, созерцая гору Арарат и долину, а я с радостью прочитаю на армянском языке его строки, выбитые на арке. Гарни — наследие языческой АрменииНа плато над пропастью откроется незабываемый вид Гарнийского ущелья, где протекают реки Гохт и Азат. Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н. э. в честь бога солнца Митры. Я расскажу об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства. Неподалёку вас ждёт ещё одно природное чудо Армении — базальтовые столбы, поднимающиеся вверх по всей длине ущелья. История 📖 и энергетика монастыря ГегардРимский легионер пронзил копьём распятого Христа — по легенде, наконечник этого копья до XVII века хранился в пещерном монастыре Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря с природой ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках. Обед на берегу Севана и монастырь СеванаванкНа красивейшем озере-символе Армении вы побываете в монастыре Севанаванк, где увидите хачкар «Всеспаситель». А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг.

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