читать дальше уменьшить Хор-Вирап, монастырь Нораванк и монастырь Татев, и крылья Татева. Все прошло хорошо, красивейшие места, гид Нина замечательная, очень интересно рассказывала и показала все интересные места, легко справилась с двуязычной группой. Огромное спасибо Нине за нашу экскурсию и полученные впечатления. Обед в кафе у Армана был замечательный, Арман встретил нас как дорогих гостей, все было очень вкусно.

Отдельно хочется отметить высочайший профессионализм водителя Карена, в сложнейших погодных условиях по горному серпантину доставил нас всех в Ереван в целости и сохранности, во время поездки мы чувствовали себя в полной безопасности. Низкий поклон за Ваш профессионализм!!!!!!

Программа была несколько не та, что была заявлена в данном предложении, на мы были заранее предупреждены об изменени программы и причинах, так что здесь без претензий. Программа была следующая: монастырь