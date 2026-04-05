Отправляемся в южные регионы Армении — туда, где в скалах кроются древние пещеры, монастыри возвышаются над ущельями, а вино течёт рекой.
Посетим старинное село Арени, продегустируем местные вина, пролетим над каньоном Воротан на канатке «Крылья Татева», увидим знаменитый монастырь 9 века и побываем в пещерном городе Хндзореск с его качающимся мостом.
Посетим старинное село Арени, продегустируем местные вина, пролетим над каньоном Воротан на канатке «Крылья Татева», увидим знаменитый монастырь 9 века и побываем в пещерном городе Хндзореск с его качающимся мостом.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Еревана
11:00 — прибытие в Арени, экскурсия и дегустация на винном заводе «Ин Арени»
12:30 — переезд в Татев
13:30 — поездка на канатной дороге (обратный путь)
13:45 — прогулка по монастырю Татев
14:45 — обед в местном ресторане
16:30 — переезд в Хндзореск
17:00 — прогулка по пещерному городу и качающемуся мосту
18:30 — выезд в Ереван
22:30–23:00 — прибытие в город
Арени. Колыбель армянского виноделия
- Посетим винный завод «Ин Арени», где попробуем вина из автохтонных сортов
- Поговорим о 6000-летней истории виноделия и о древней винодельне, найденной в пещере Арени-1
- Оценим баланс традиций и современного подхода к производству вина
Татев. Один из важнейших духовных центров Армении
- Прокатимся по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире — 5,7 км над ущельем
- Прогуляемся по монастырю 9 века, построенному на месте языческого святилища
- Вспомним о потайных ходах и стратегическом значении Татева для княжества Сюник
Хндзореск. Живое доказательство человеческой изобретательности
- Исследуем пещерный город, где люди жили до середины 20 века
- Пройдёмся по качающемуся мосту на высоте 63 метра над ущельем
- Познакомимся с историей Сюникского освободительного движения и Мхитара Спарапета
Организационные детали
- Мы работаем по полной предоплате. После частичной оплаты на сайте вы получите дальнейшие инструкции, как оплатить остаток
- Гид проводит экскурсию на английском и русском языках для смешанных групп
- Транспорт — с кондиционером и Wi-Fi
- В стоимость также включены входные билеты, канатная дорога, булочки, вода, дегустации, страховка
- Обед — за дополнительную плату (от 3900 до 4900 AMD). Есть вегетарианские опции
- Канатная дорога может быть недоступна в случае плохой погоды
Важно знать
- Обувь — удобная, желательно закрытая
- В пещерный город ведёт 365 ступеней
- Погода прохладнее, чем в Ереване — берите тёплую одежду
- В храмы — без откровенной одежды, женщинам рекомендуется покрыть голову
- Домашние животные не допускаются
- Возможна отмена или изменение маршрута в случае форс-мажора
во вторник и субботу в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2268 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Программа была несколько не та, что была заявлена в данном предложении, на мы были заранее предупреждены об изменени программы и причинах, так что здесь без претензий. Программа была следующая: монастырь
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