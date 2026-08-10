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Южная Армения: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени

Из Еревана - к древним монастырям, горному курорту и винодельческим угодьям
Это путешествие познакомит вас с главными достопримечательностями юга Армении.

Вы побываете в монастырях Хор Вирап и Нораванк, полюбуетесь горными пейзажами Джермука, попробуете минеральную воду и посетите один из самых известных винодельческих регионов страны — Арени.
Южная Армения: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени
Южная Армения: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени
Южная Армения: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Еревана

8:45 — монастырь Хор Вирап

Полюбуемся видом на Арарат и поговорим о святом Григории Просветителе, принятии христианства и значении этого места для Армении.

11:00 — монастырский комплекс Нораванк

Осмотрим средневековую обитель среди красных скал. Мы расскажем вам об архитекторе Момике, истории монастыря и особенностях армянской архитектуры.

12:15 — обед

14:00 — канатная дорога в Джермуке

Поднимемся над живописными горными склонами туда, где открываются панорамы курорта.

14:50 — Джермукский водопад

15:30 — Арка мечты

Посетим смотровую площадку с видами на окрестные горы.

15:50 — галерея минеральных вод

Вы попробуете джермукскую минеральную воду и узнаете об истории курорта.

16:40–17:40 — Арени

Винодельческий регион, где вы познакомитесь с традициями виноделия и продегустируете вино.

18:20–20:00 — возвращение в Ереван

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне — в зависимости от размера группы
  • В стоимость входит дегустация вина
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается

  • Канатная дорога в Джермуке — 2000 драмов (около €4) с человека
  • Питание

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардуи
Вардуи — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных гидов, искренне влюблённых в Армению и её богатую историю, культуру и традиции. Уже несколько лет мы создаём путешествия, которые помогают увидеть страну не только через знаменитые
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достопримечательности, но и почувствовать её настоящий характер. Для нас каждая экскурсия — это не просто маршрут, а возможность познакомить вас с живыми историями, древними монастырями, живописной природой, гостеприимством местных жителей и вкусами национальной кухни. Мы уделяем внимание деталям, любим отвечать на вопросы и стараемся, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и желанным. Наша команда объединяет профессиональных гидов с разными интересами и опытом, но нас связывает одно — любовь к своему делу и желание показать Армению такой, какой знаем и любим её мы.

Входит в следующие категории Еревана

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