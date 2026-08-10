Это путешествие познакомит вас с главными достопримечательностями юга Армении. Вы побываете в монастырях Хор Вирап и Нораванк, полюбуетесь горными пейзажами Джермука, попробуете минеральную воду и посетите один из самых известных винодельческих регионов страны — Арени.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Еревана

8:45 — монастырь Хор Вирап

Полюбуемся видом на Арарат и поговорим о святом Григории Просветителе, принятии христианства и значении этого места для Армении.

11:00 — монастырский комплекс Нораванк

Осмотрим средневековую обитель среди красных скал. Мы расскажем вам об архитекторе Момике, истории монастыря и особенностях армянской архитектуры.

12:15 — обед

14:00 — канатная дорога в Джермуке

Поднимемся над живописными горными склонами туда, где открываются панорамы курорта.

14:50 — Джермукский водопад

15:30 — Арка мечты

Посетим смотровую площадку с видами на окрестные горы.

15:50 — галерея минеральных вод

Вы попробуете джермукскую минеральную воду и узнаете об истории курорта.

16:40–17:40 — Арени

Винодельческий регион, где вы познакомитесь с традициями виноделия и продегустируете вино.

18:20–20:00 — возвращение в Ереван

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне — в зависимости от размера группы

В стоимость входит дегустация вина

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается