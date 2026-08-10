Это путешествие познакомит вас с главными достопримечательностями юга Армении.
Вы побываете в монастырях Хор Вирап и Нораванк, полюбуетесь горными пейзажами Джермука, попробуете минеральную воду и посетите один из самых известных винодельческих регионов страны — Арени.
Вы побываете в монастырях Хор Вирап и Нораванк, полюбуетесь горными пейзажами Джермука, попробуете минеральную воду и посетите один из самых известных винодельческих регионов страны — Арени.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Еревана
8:45 — монастырь Хор Вирап
Полюбуемся видом на Арарат и поговорим о святом Григории Просветителе, принятии христианства и значении этого места для Армении.
11:00 — монастырский комплекс Нораванк
Осмотрим средневековую обитель среди красных скал. Мы расскажем вам об архитекторе Момике, истории монастыря и особенностях армянской архитектуры.
12:15 — обед
14:00 — канатная дорога в Джермуке
Поднимемся над живописными горными склонами туда, где открываются панорамы курорта.
14:50 — Джермукский водопад
15:30 — Арка мечты
Посетим смотровую площадку с видами на окрестные горы.
15:50 — галерея минеральных вод
Вы попробуете джермукскую минеральную воду и узнаете об истории курорта.
16:40–17:40 — Арени
Винодельческий регион, где вы познакомитесь с традициями виноделия и продегустируете вино.
18:20–20:00 — возвращение в Ереван
Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне — в зависимости от размера группы
- В стоимость входит дегустация вина
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Канатная дорога в Джермуке — 2000 драмов (около €4) с человека
- Питание
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардуи — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных гидов, искренне влюблённых в Армению и её богатую историю, культуру и традиции. Уже несколько лет мы создаём путешествия, которые помогают увидеть страну не только через знаменитые
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