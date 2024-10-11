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Эта четырехдневная экскурсия будет путешествием, заполненным эмоциями и открытиями.



Вы окунетесь в богатую историю и красоту Армении, ощутите дух древности и увидите великолепие ее природы.



Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких моментов, которые вы будете хранить в сердце.